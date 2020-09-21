Öksüz şempanzelerin annesizliğin acısını ömür boyu çektiği ortaya çıktı

Şempanzeler gibi en yakın akrabalarımızı araştırarak bizi insan yapan tarihi çevresel etkenlere dair bilgi edinebiliriz. Çalışmamız, uzun çocukluk döneminde bir annenin varlığı ve desteğinin, insanların şempanzelerle 6’yla 8 milyon yıl önce paylaştığı son ortak atanın da muhtemel bir özelliği olduğunu gösteriyor. Bu özellik muhtemelen hem şempanzenin hem de insanın evriminin şekillenmesinde temel oldu.

Araştırmacılar Fildişi Sahilleri’nde yağmur ormanı içinde yer alan Taї Milli Parkı’ndaki üç şempanze topluluğunu gözlemledi. Ekip, 30 yıl boyunca dışkı numuneleriyle babalık testlerini gerçekleştirdi ve toplulukların tüm demografik bilgilerini kayıt altına aldı.

Fildişi Sahilleri’ndeki Taï Şempanze Projesi’nin ve Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nün araştırmasına göre, öksüz erkek yavrular anneleriyle birlikte yaşamını sürdüren şempanzelerle rekabette geri kalıyor ve daha az yavru sahibi oluyor.

İnsanın evrimine ilişkin başlıca hipotezlere göre, ebeveynlerin yavruları büyüyünceye kadar yiyecek sağlamayı sürdürmesi, türümüze gezegen üzerindeki tüm türlerden (vücut boyutuna oranla) daha büyük beyne sahip olma imkanı tanıdı.

Çünkü çocukluk dönemi boyunca devam eden ebeveyn bakımı, çocukların yetişkinlikte hayatta kalmak için ihtiyaç duyacakları yetileri öğrenmelerini sağlıyor. Böylesi uzun çocukluk dönemleri, hayvanlarda nadiren bulunuyor ve yalnızca şempanze gibi büyük insansı maymunlarda görülüyor.

Şempanzeler uzun çocukluk dönemi yaşasa bile sütten kesildiği 4-5 yaşlarından sonra anneleri nadiren doğrudan yiyecek veriyor. Çoğu anne yavrularını yiyecek aramaları için kendi başlarına bırakıyor. O halde, anneler erkek yavrularının öksüz yavrulardan bir adım önde olmasını nasıl sağlıyor?

Bilim insanları buna dair henüz kesin sonuca ulaşamasa da bazı olasılıklar üzerine düşünüyor. Crockford, “Fikirlerden biri, annelerin en iyi yiyeceklerin nerede bulunduğunu ve böcekler, bal veya yemişler gibi çok besleyici, saklı yiyecekleri çıkartacak aletlerin nasıl kullanılacağını biliyor olmaları” diyor ve ekliyor: