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Oktay, Memur-Sen heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, kamu çalışanlarının güncel sorunları istişare edildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kabul Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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