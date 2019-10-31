HABER

Oktay'dan Katar Başbakanı Al Sani onuruna yemek

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani onuruna akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Katar Dostluk Grubu Başkanı Vahit Kiler, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari, Katar Maliye Bakanı Ali Shareef Al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek El Şafi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat katıldı.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz (2)Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz (2)
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

En Çok Okunan Haberler

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

Son dakika: Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.