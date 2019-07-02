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OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül Töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk: - "Gençlerimizin milli ve yerli fikriyatından, tarihlerinden, kültürlerinden, medeniyetlerinden uzak durmadan; almış oldukları bilgiler sayesinde geleceğimizi inşa edeceklerine inancım tamdır"

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), 2017-2018 yıllarında bilimsel araştırma ve uluslararası yayınlarla üniversiteye katkı sağlayan ve akademik kariyerlerinde yükselme gösteren akademisyenler için ''Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül Töreni'' düzenledi.

OKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen törene, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç'ın yanısıra fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

Bilimsel araştırma ve uluslararası yayınlarla üniversiteye katkı sağlayan ve akademik kariyerlerinde yükselme gösteren akademisyenler için düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Türk, üniversitenin, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmasına katkı sağlayacağını ve bu üstlendiği sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini bildirdi.

"Bu bağlamda, gençlerimizin milli ve yerli fikriyatından, tarihlerinden, kültürlerinden, medeniyetlerinden uzak durmadan; almış oldukları bilgiler sayesinde geleceğimizi inşa edeceklerine inancım tamdır." ifadesini kullanan Türk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin bu şekilde yetiştirilmesinde en büyük pay çok değerli akademisyenlerimiz olan sizlere aittir ve bu vesile ile siz değerli akademisyenlerimize, mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor ve yıllardır yürütmekte olduğunuz akademik ve idari görevlerinizde başarılar diliyorum. Ayrıca hepimizin ayrı ayrı bireysel gayret ve özverili çalışmaları ile yetişen gençlerimizin, gelecekte de çok önemli görevler üstlenmesine vesile olacağınıza yürekten inanıyorum."

- "Akademik personel sayımız 469'a yükseldi"

Rektör Türk, akademisyenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve hızla değişen dünyaya ayak uydurmaları amacıyla 2018 yılı için yurt dışında 59, yurt içinde 365 görevlendirme yaptıklarını bildirdi

Prof. Dr. Türk, "Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destekleriyle yaklaşık 525 bin TL, İdari Mali İşler Başkanlığı olarak 325 bin TL ve kütüphane olarak 1 milyon TL harcanmıştır. Bunun yanında düzenlediğimiz veya ortak olduğumuz ulusal ve uluslararası kongrelerle de bu faaliyetlere destek olunmuştur." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yürüttükleri akademik ve idari işlerin devamlılığını sağlamak için gerekli hassasiyet gösterilerek yeni akademik ve idari personel sayısını öncelikle acil ihtiyaç olan alanları dikkate alarak çalışmalara başladıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Bunun sonucu olarak şu an siz değerli öğretim üyeleri ile bir aradayız. 25 Haziran itibarıyla akademik personel sayımız 29 Profesör Dr, 27 Doçent Dr, 128 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 469 olmuştur. Şu anda müracaatı bitmiş ve OKÜ ailesine katılma yazışmaları devam eden öğretim üyelerimiz aramıza katıldığında akademik kadromuz daha da güçlenecektir."

Konuşmanın ardından yayın yapan akademisyenlere ve ilk defa Web of Science'de taranan akademik çalışmaları ile katkıda bulunan idari personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törenin son bölümünde ise geride bırakılan akademik yıl içerisinde akademik aşama yapan ve üniversiteye yeni katılan öğretim üyeleri için düzenlenen biniş giydirme töreni yapıldı.

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