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Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz! İddiaya göre her kadının sol göğsünde çil bulunuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Uzun zaman internette efsane olarak dolaşan yazı sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. İddiaya göre her kadının sol göğsü ve sağ bileğinde çil bulunuyor. Metro.co.uk editörü Ellen Scott da bu idddiayı tekrar gündeme getirdi. Peki gerçekten böyle mİ?

Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz! İddiaya göre her kadının sol göğsünde çil bulunuyor

Metro.co.uk yaşam haberleri editörü Ellen Scott, bu ilginç çil iddiası hakkında bir yazı kaleme aldı.

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Öncelikle şunu belirtelim kendisinin de yazısında belirtiği gibi bu durum bilimsel verilerle kanıtlanmış durumda değil. Ancak internette de bir ara dolaşan ve kendisinin tekrar gündeme taşıdığı bu durumdaki en büyük dayanağı aldığı geri dönüşler.

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Bu iddiayı duyduktan sonra kendi memesini ve sağ bileğini kontrol ettiğini yazan Scott, daha sonra konu hakkında mesaj attığı arkadaşlarından aynı cevabı aldığını iddia ediyor.

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Bunun kendisini heyecanladırdığını belirten Scott, yıllardır efsane olarak bilinen bu durum Twitter'da birçok kullanıcının aynı yorumu yapması ile yine gündem oldu.

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Twitter üzerinden yaptığı ankete katılan kadınların tamamının bu soruya evet cevabı verdiğini ifade eden Ellen Scott, kadınların çoğunda neden aynı yerde çil bulunduğu konusunda bir fikri olmadığını söyledi.

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Konu hakkında konuşan Dermatolog ve saç uzmanı Dr. Sharon Wong, Metro.co.uk'e şunları söylüyor: 'Çiller vücutta yaygındır. Yüz, omuzlar ve dekolte gibi güneşe aşırı maruz kalan ciltlerde, özellikle de daha yumuşak cilt tiplerinde ortaya çıkma eğilimindedir. Vücudun her yerinde görülebilirler. Bu yüzden her kadının bileğinde veya sol göğsünde çil görülebilir. Ancak bu durumun herkes de böyle olduğu anlamına gelmez. Bunu zamanla güneşe daha fazla maruz kalmalarına bağlayabiliriz.”


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Anahtar Kelimeler:
göğüs çil el bileği çil

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