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  4. Okul bahçesinde feci şekilde hayatını kaybetmişti! Eylül'ün ölümünde müdür için istenen ceza belli oldu

Okul bahçesinde feci şekilde hayatını kaybetmişti! Eylül'ün ölümünde müdür için istenen ceza belli oldu

24.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 yıl önce 8 yaşındaki Eylül, okul bahçesinde servis aracının altında kalmış, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Dönemin okul müdürü U.B. hakkında savcı mütalaasını açıklarken, U.B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Okul bahçesinde feci şekilde hayatını kaybetmişti! Eylül'ün ölümünde müdür için istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde okul müdürü olan sanık U.B.’nin okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti.

Eylül Mizaoğlu'nun ölümünde ikincil derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından sanığın 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde U.B.‘nin kusurlu olduğu bildirildi. İddianamede, müdür hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

(DHA)


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