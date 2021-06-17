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Okul dönüşü feci kaza: 10 yaralı

17.06.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Midyat ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis aracına, arkadan kamyonet çarpması sonucu, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Okul dönüşü feci kaza: 10 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Mardin-Midyat karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Kırsal Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. yönetimindeki servis minibüsüne, aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen M.N.A yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.

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10 YARALI

Kazada, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin
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