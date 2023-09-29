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Okul kantinindeki tavuk dönerden yiyen 65 öğrenci hastanelik oldu! Vali Ergün'den açıklama

29.09.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Uşak'ta okul kantinindeki tavuk dönerden yiyen 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi. Hastaneyi ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün, "Şu ana kadarıyla Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de Valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız" dedi.

Okul kantinindeki tavuk dönerden yiyen 65 öğrenci hastanelik oldu! Vali Ergün'den açıklama

Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulunun kantininde satılan tavuk döner ve pilavdan yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleri başladı.

Bu rahatsızlıkları yaşayan 65 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastanede tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi. Ekipler incelemek için kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan numune aldı.

VALİ ERGÜN: SORUŞTURMA BAŞLATIYORUZ

Hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin okulda tavuk döner ve pilav yediğini ve bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetinin oluştuğunu söyledi.

AA-20230929-32275802-32275800-USAKTA_65_OGRENCI_GIDA_ZEHIRLENMESI_SUPHESIYLE_HASTANEYE_BASVURDU

Şu ana kadar toplam 65 öğrencinin hastanelere müracaat ettiğini belirterek "32'si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu, Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de Valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız." dedi.

Ergün'e İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de eşlik etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Uşak

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