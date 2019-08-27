HABER

Okul kantinlerine sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul kantinleri sıkı takibe alındı - Bakanlıkça, 2018-2019 eğitim öğretim ve yaz döneminde denetim gerçekleştirilen 47 bin 805 kantinden mevzuata uygun olmayan 195'ine idari para cezası uygulandı - Bakanlık tarafından öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bin 370 eğitim verildi, bu eğitimlerle 130 bin 174 öğrenciye ulaşıldı

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul kantinlerine yönelik sıkı takip başlatıldı. Bakanlıkça, 2018-2019 eğitim öğretim ve yaz döneminde denetlenen 47 bin 805 kantinden mevzuata uygun olmayan 195'ine idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gıda konusundaki çalışmalarını okul kantinlerine yönelik olarak da sürdürüyor.

Bakanlıkça yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve Kılavuzu ile işletmeler için özel hijyen kuralları belirlenirken, kantinlerde çalışan bütün personel için ayrıca hijyen eğitimi alma şartı getirildi.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları koordinasyonunda hijyen eğitimleri düzenlenerek toplamda 45 bin 29 kantin çalışanı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline eğitim verildi.

Düzenleme dolayısıyla 2015 yılının başından itibaren hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve yemekhanelerde çalışmasına izin verilmiyor. Gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin düzenlenmesine devam ediliyor.

Bakanlıkça, en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bin 370 eğitim verildi ve 130 bin 174 öğrenciye ulaşıldı. 2023 yılına kadar sürecek bu çalışmalarla ülkedeki tüm okullarda öğrenim gören çocukların eğitim alması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından, 2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler her sömestirde bir kez olmak üzere yılda en az 2 kez denetleniyor. Bu çerçevede, 2018-2019 eğitim öğretim ve yaz döneminde kantinlere 47 bin 805 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı belirlenen 195 kantine idari para cezası uygulandı.

- "Veliler ve öğrenciler Alo Gıda Hattı'na başvursun"

Resmi kontrollerle okul kantin ve yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu denetleniyor.

Bakanlık tarafından, tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

Bakanlıkça, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi talep ediliyor.

737. kez yapılıyor! Kuyruğun sonu gelmedi 737. kez yapılıyor! Kuyruğun sonu gelmedi
Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurduÖğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu
Dolu ve sağanak yağış Erzurum’da sele neden olduDolu ve sağanak yağış Erzurum’da sele neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018-2019 eğitim-öğretim yılı denetim kantin okul kantinleri Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiasına valilikten açıklama

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiası...

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.