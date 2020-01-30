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Okul müdürleri uyuşturucu hakkında bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kağıthane’de okul müdürlerini Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hakkında bilgilendirdi.

Kağıthane’de okul müdürlerini Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hakkında bilgilendirdi. Uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu da tanıtan ekipler, müdürleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kağıthane Belediyesi ilçede bulunan okul müdürlerini uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek için program düzenledi. Programda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul müdürlerine uyuşturucu hakkında bilgi verildi. Uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu da tanıtan ekipler, müdürleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Çocuklarımızla ilgili kötü alışkanlıkları olmasın"
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,” Bunla ilgili bağımlılıkla Mücadele merkezi projemiz var. Bunun çalışmasını bitirdik. Çocuklarımızla ilgili kötü alışkanlıkları olmasın, bununla ilgili de sahada kötü alışkanlıklara başlamasınlar diye çocuklarımız bir çok kapalı ve açık mekanlarımızdan yararlanıyor. Belediye bünyesinde karate yapan milli sporcularımız arkadaşlarımla birlikte çocuklarımıza örnek oluşturuyoruz” dedi.

“Gereksiz paniği önlemeye çalışıyoruz”
Okul müdürlerimize uyuşturucuyu ile nasıl mücadele etmeleri gerektiği anlatılıyor diyen Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, ”Okullarda öğrencilerimize ve normal serbest hayatta erişkinlerle bağımlılıkla mücadelede programları yürütüyoruz. Bu programı yürütürken, bazı okul müdürü öğretmen arkadaşlarımızı neyle mücadele ettiğimizi bilemeden uyuşturucunun kendisini tanımadıklarını dolayısıyla, bazı şeyleri uyuşturucu zannedip öğrencinin hırpalanabileceğini ya da öğrencinin bize uyuşturucu adı altında başka bir şey sunmasını önlemek için düzenledik. Okul müdürlerimize uyuşturucuyu bizzat göstererek bununla nasıl mücadele edeceklerini, kullanımda sonuçlarının ne olacağını, korunma yollarını anlatacağız. Uyuşturucularla ilaçları bir birbirine karıştırabilirler. Bunu anında fark edilip takibe alınması ve gereksiz paniği önlemeye çalışıyoruz. Eğitim İstanbul Narkotik Şube tarafından yapıldı. Böyle bir proje ilk defa yapılıyor. Kağıthane ilçesindeki bütün okul müdürlerimiz katıldı” diye konuştu.

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