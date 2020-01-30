Okul müdürleri uyuşturucu hakkında bilgilendirildi

Kağıthane’de okul müdürlerini Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hakkında bilgilendirdi. Uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu da tanıtan ekipler, müdürleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kağıthane Belediyesi ilçede bulunan okul müdürlerini uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek için program düzenledi. Programda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul müdürlerine uyuşturucu hakkında bilgi verildi. Uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu da tanıtan ekipler, müdürleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Çocuklarımızla ilgili kötü alışkanlıkları olmasın"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,” Bunla ilgili bağımlılıkla Mücadele merkezi projemiz var. Bunun çalışmasını bitirdik. Çocuklarımızla ilgili kötü alışkanlıkları olmasın, bununla ilgili de sahada kötü alışkanlıklara başlamasınlar diye çocuklarımız bir çok kapalı ve açık mekanlarımızdan yararlanıyor. Belediye bünyesinde karate yapan milli sporcularımız arkadaşlarımla birlikte çocuklarımıza örnek oluşturuyoruz” dedi.