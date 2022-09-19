HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okul müdüründen şoke eden istek! CHP'li Bekaroğlu paylaştı, 'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı

Okul müdüründen şoke eden istek! CHP'li Bekaroğlu paylaştı, 'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı

19.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasıyla veliler, servis ücretleri ve kırtasiye masraflarının yüksekliğinden dert yanarken, İstanbul'daki bir ilkokulda müdür tarafından '20 bin TL' istendiği iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddiayı paylaşan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Mahmut Özer bunu duymadım diyorsanız size inanmam" ifadelerini kullandı.

Okul müdüründen şoke eden istek! CHP'li Bekaroğlu paylaştı, 'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı

İstanbul'da bir okulda kayıt sarasında 20 bin TL istendiği iddiası gündem yarattı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun gündeme getirdiği iddiaya göre olay bir ilkokulda yaşandı.

'SINIF İÇİN 20 BİN TL' İDDİASI

İddiaya göre çocuğunu istediği sınıfa kaydettirmek için okul müdürüyle görüşen bir veli aldığı yanıtla şoke oldu. Bekaroğlu, okul müdürünün veliye, "Şu sınıf için 2 bin TL ama o dediğin sınıf için 20 bin TL vereceksiniz" dediğini aktardı.

FDFD

KAYIT PARASI MI?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bekaroğlu "Bu iş böyle, ister kayıt parası deyin, ister başka bir şey." ifadelerini kullandı.

fghfgh

"DUYMADIM DİYORSANIZ SİZE İNANMAM"

Milli Eğitim Bakanlığını da etiketleyen Bekaroğu,"Sayın Mahmut Özer bunu duymadım diyorsanız size inanmam" dedi.

GFHFJ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran cinayet itirafı! 'Çocukluktan beri hayalimdi'Kan donduran cinayet itirafı! 'Çocukluktan beri hayalimdi'
Komandolar etten duvar ördü! Adliyeye böyle getirildilerKomandolar etten duvar ördü! Adliyeye böyle getirildiler
Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydıPekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı
Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü Mehmet Bekaroğlu ilkokul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Köşe bucak aranıyorlar: Başakşehir'de 2 kişiyi öldürmüş

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Köşe bucak aranıyorlar: Başakşehir'de 2 kişiyi öldürmüş

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı

İlginizi Çekebilir

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.