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Okul müdürünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

25.02.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de okul müdürünün hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.Kayseri’nin Develi ilçesi Tekir Caddesi’nde meydana gelen kazada Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı.

Kayseri’de okul müdürünün hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kayseri’nin Develi ilçesi Tekir Caddesi’nde meydana gelen kazada Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı. 34 BZA 757 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı araç ise savrularak kaldırıma çıktı. Kazada Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 4 kişi 112 ekiplerinin yaptığı müdahale ile Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Okul Müdürü Yağlıoğlu’nun hayatını kaybettiği feci kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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