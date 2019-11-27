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Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:09 | Son Güncelleme

Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı

Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesi ve okulların açılmasından sonra ülke genelinde 25 Kasım'da Emniyet Genel Müdürlüğünce okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, kuralları ihlal edenlerin, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla okul idarelerine bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 277 sürücünün kurallara uymadığının tespit edildiği, 91 aracın trafikten men edildiği, 1343 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Okul servis araç ve şoförleri için özel denetim yapıldı

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