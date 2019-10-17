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Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Saim Demir idaresindeki Turgut Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan 46 K 7050 plakalı minibüs, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 38'inci kilometresinde, karşı yönden gelen Halil Gül'ün kullandığı 31 Z 2819 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra minibüsteki öğrencilerin de bulunduğu 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Muhammet Görkem Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

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