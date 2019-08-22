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Okul servislerinde yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

YENİ eğitim-öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala, İstanbul'da okul taşıtı sürücüleri son hazırlıklarını tamamladı.

Okul servislerinde yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlığı

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) YENİ eğitim-öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala, İstanbul'da okul taşıtı sürücüleri son hazırlıklarını tamamladı. Haziran ayından beri iyice dinlendiklerini ve araçların periyodik bakımlarını yaptırdıklarını belirten sürücüler, yeni dönemde trafiğe çıkacağı günü bekliyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönem taşıma tarifesini henüz açıklamadığını belirterek velileri, özellikle özel okullara taşımacılık yapan servislerin istedikleri yüksek fiyatlara karşı uyardı.

İstanbul'da 2019 -2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde yaklaşık 20 bin okul taşıtı 9 Eylül'de kontak çevirecek. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren yapılan hazırlıkları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kazasız ve belasız bir dönem dileyerek birçok okulla anlaşmaların yapıldığını söyledi. Okul servislerinde olması gerekenleri belirten Öztürk, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul servislerimizde bir yardımcı personel mutlaka olmalı. Çocukların inip binmelerini, seyir halindeyken kemer takmalarına, okula gittiklerine varsa bir okul yetkilisine çocukları teslim etmelerini sağlayacak bir yardımcı personelimiz var. Tabii şoför ve yardımcı personellerden mutlaka sabıka kaydı ve sağlık raporu istiyoruz. Şoförlerimizden bir de psiko- teknik dediğimiz sinirsel muayene yaptırım büyükşehir belediyesinden yol belgesi alıyoruz. Bunlar olmazsa olmazlardandır. Biz aile hekimlerimizin yanı sıra mutlaka uzman dahiliyeciden muayene ve bulaşıcı hastalığın olup olmadığına bakmak için kan testi istiyoruz" diye konuştu.

“VELİLERİMİZ İBB'NİN FİYAT TARİFESİ DIŞINDA ÖĞRENCİ TAŞIYANLARI ŞİKAYET ETSİNLER"

Yönetmeliklerde okul servisi içinde bulunan teknik donanımların belli olduğunu belirten Öztürk, merdiven altı diye tabir edilen sistemleri kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti. Servis ücretleri konusunda vatandaşları da uyaran Hamza Öztürk, "Büyükşehir belediyemizin yani UKOME'nin aldığı bir fiyat tarifesi henüz belirlenmedi. Fiyatlar belli olmadığı anda birçok özel okulu önüne gittiğiniz zaman, servis şirketleri diyor ki, 'UKOME fiyatları yeni tarifeyi açıkladı. Yüzde 25 taşımacılık ücretine zam yapıldı. 1 Eylül'e kadar sözleşme yapmazsanız çocuğunuzu taşımayacağız' diyerek sözleşme yapmaya zorluyorlar. Zaten yüzde 25 dediği tarife de normal tarifenin 2 katı. Örneğin geçen yıldaki tarifeye göre, 3-5 km arası 255 lira ise bugün bir özel okulun verdiği fiyat 555 Lira. Bizim servislerde özel hizmet diye bir durum söz konusu değil. Servisçinin yaptığı hizmet, çocuğu evden okula, okuldan eve taşımaktır. Bizim hizmetimiz budur. Velilerimizi uyarmak istiyorum. Asla İBB'nin belirlediği fiyat tarifesi dışında taşımacılık yapanları büyükşehir belediyesine şikayet etsinler" ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE MOTOR VE YÜRÜYEN AKSAMLARI BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRDİK"

İstanbul'da uzun süredir okul taşıtı ile öğrenci taşıdığın söyleyen Eyüp Çağlar ise, “Öncelikle araçlarımızın bakımları, temizliği daha sonrasında da gerekli evrakları hazırladık. Dinledik de. Şimdi de okulların açılmasını bekliyoruz. Periyodik bakımlarımızı da gözden geçirdik. Özellikle motor ve yürüyen aksamları baştan aşağı gözden geçirdik. Kazasız ve belasız bir dönem diliyoruz" dedi.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELİRLEYECEĞİ YENİ FİYAT TARİFESİ İLE BİZİ İNŞALLAH MEMNUN EDER"

Bir başka sürücü Murat Gökhan da, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bizi etkilemeden, kazançlarımızın yeteri miktarda olmasın istiyoruz. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de belirleyeceği yeni fiyat tarifesi ile bizi inşallah memnun eder" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Okul servislerinde yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlığıOkul servislerinde yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlığı

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