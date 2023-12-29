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  4. Okul tuvaletinde dehşet! Liseli kızlar birbirine girdi: 1 öğrenci bıçaklandı

Okul tuvaletinde dehşet! Liseli kızlar birbirine girdi: 1 öğrenci bıçaklandı

29.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Pendik'te bir lisede kan donduran bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S., okul tuvaletinde başka bir kız öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Sude Naz S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte detaylar...

Okul tuvaletinde dehşet! Liseli kızlar birbirine girdi: 1 öğrenci bıçaklandı

Dehşete düşüren olay, saat 08.30'da Pendik'teki lisede meydana geldi. İddiaya göre ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okula girdi. 9. sınıf öğrencisi Sude Naza S. de sınıfa girmeden önce tuvalete girdi. Sude Naz S. tuvalette, yine 9'uncu sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Sude Naz S. can havliyle kendini koridora attı. Öğrencinin yaralandığını gören okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Sude Naz S.'ye okulda yaptıkları ilk tedavinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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Pendik bıçaklı saldırı lise
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