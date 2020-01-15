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  4. Okula giden şehit çocuklarına jandarma ve polis eşlik ediyor

Okula giden şehit çocuklarına jandarma ve polis eşlik ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Okula giden şehit çocuklarına jandarma ve polis eşlik ediyor

Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekipleri, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla şehit çocuklarını evlerinden alıp okuluna bırakıyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesinin başlattığı çalışmayla terörle mücadelede şehit düşen jandarma ve emniyet personelinin Kahramanmaraş'taki çocukları, evlerinden alınarak okullarına bırakılıyor. Jandarma ve emniyet personelinin refakatinde şehit çocuklarının okullarına bırakılması uygulamasının her ay yapılması planlanıyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan ve bayrak için can veren şehitlerin emaneti olan çocuklarına farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti.

Devletin ve güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını şehit çocuklarına hissettirmek istediklerini ifade eden Karaman, "Bu kapsamda yavrularımızı evlerinden aldık. Polis ve asker amcalarıyla okullarına teslim ettik. Bu projede bizleri her zaman desteklediği için Valimiz Vahdettin Özkan'a, İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci'ye, İl Jandarma Komutanımız Numan Öksüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Mutlu Kaya'ya bütün şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ediyorum. Bu emanete sahip çıkmayı bir borç bildik. Bunu her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bu programı her ay bir gün de olsa yapacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise soğuk kış gününde içlerini ısıtan bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti. Şehit ailelerinin her zaman devletin korumasında olduğunu vurgulayan Kaya, "Şehit çocuklarımız babalarının mesai arkadaşları tarafından asker ve polislerimizin refakati eşliğinde okullarına ulaştılar. Onlar için de anlamlı bir gündü. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz adına da anlamlı bir etkinlikti." diye konuştu.

Şehit eşi Dilek Çiftaslan ise polisler, askerler ve dernek yetkililerini anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Etkinliğin kendileri açısından önemine dikkati çeken Çiftaslan, "Çocuklarımız en azından yalnız olmadıklarını biliyorlar. Benim oğlum polislerin içinde büyümüş bir çocuk. Ekip arabasında gezmiş bir çocuk. Şu anda onun yüzündeki mutluluk benim için her şeye değer." diye konuştu.

Şehit çocuğu Azra İşbilir de okula polislerle gelmenin güzel olduğunu, kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

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Jandarma Kahramanmaraş polis şehit çocuğu

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