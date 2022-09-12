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Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

09.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul sezonunun başlamasına az bir zaman kala en önemli ihtiyaçlardan biri, sırt çantaları oluyor. İçine kitap, defter, bazen kıyafet bile koyulan sırt çantaları; sürekli kullanılan eşyalar arasında bulunuyor. Bu sebeple kaliteli, kullanışlı ve aynı zamanda güzel bir görüntüye sahip olan model seçmek önemli oluyor.Çocuklara okul döneminde olumlu bir motivasyon sağlayacağını düşündüğümüz en iyi sırt çantalarını sizler için inceledik. İşte detaylar!

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

İçindekiler

  • 1. İlgi çekici tasarımıyla: DeFacto Erkek Çocuk Cars Lisanslı Okul ve Sırt Çantası
  • 2. Gülen yüz desenini sevenlere: Minilee Gülen Yüzler 0-8 Yaş Çocuk Sırt Çantası
  • Okula ve şehre dönüş indirimlerini kaçırmayın! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (12.09.2022)
  • 3. Kolay kullanımıyla: TahTicMer Çekçekli ilkokul Ortaokul Kız Erkek Unisex Çocuk Sırt Çantası Beslenme Çantalı İkili Set Ortopedik Dinozor Okul Çantası Siyah
  • 4. Kedileri seven çocuklar için: Alpacca Happy Cats Mutlu Kediler Tam Desen
  • 5. Hem tarz hem kaliteli: PUMA Unisex Çocuk PHASE Küçük Youth Sırt Çantası
  • 6. Patili dostları sevenlere: Kokopatik Köpek Çocuk Sırt Çanta
  • 7. Kaliteli ve dayanıklı: Transformers Çok Renkli Çocuk Sırt Çantası

Okul döneminde ihtiyaç duyulan bütün eşyalar, sırt çantasında taşındığı için dayanıklı bir çanta almak ön plana çıkıyor. Evden okula sürekli taşınan sırt çantalarının kolay yıpranacağı düşünüldüğünde seçilen modelin kalitesini anlamış oluruz. Okul sezonu başlamadan önce siz de kaliteli bir sırt çantası almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklar için seçtiğimiz modellere birlikte bakalım.

1. İlgi çekici tasarımıyla: DeFacto Erkek Çocuk Cars Lisanslı Okul ve Sırt Çantası

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

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İlgi çekici tasarımı tasarımı ile çocuğunuzun seveceği DeFacto Erkek Çocuk Cars Lisanslı Okul ve Sırt Çantası, rengârenk desenleri ile çantadan ziyade bir oyuncak gibi çocuğunuzun ilgisini canlı tutar. İçi polyester, dışı sentetik malzemeden üretilen sırt çantası; esnek ve dayanıklı olmasının yanında aynı zamanda parlak bir görünümüyle çocukların ilgisini çeker. Kirlendiğinde makinede yıkanması ile kolay kullanım sunan ürün, kırışmayan ve ütülendiği zaman uzun süre tekrar ütülenmeye gerek kalmayan yapısı ile öne çıkar. Fermuarlı olması sayesinde eşyaları kolayca muhafaza etmeyi sağlayan ürün, uygun fiyatı ile iyi bir seçenek olabilir.

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2. Gülen yüz desenini sevenlere: Minilee Gülen Yüzler 0-8 Yaş Çocuk Sırt Çantası

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

Kreş ve anaokuluna gidecek olan çocuklar için tasarlanan Minilee Gülen Yüzler 0-8 Yaş Çocuk Sırt Çantas, özellikle kız çocukları için okula başlangıç döneminde ideal olabilir. Okula gitmek istemeyen çocuklar için süreci kolaylaştıran ve hoş tasarımı ile ilgi çeken sırt çantası; yedek kıyafet, suluk, oyuncak gibi eşyaları da rahatlıkla içine alacak kapasiteye sahip. İçerisinde fermuarsız bir adet cep bulunan ürünün kumaşının su geçirmez özellikli olması, kış aylarında kolay kullanım vadeder. Güvenle makinede yıkanan sırt çantası, okula yeni başlayacak veya dönecek çocuklar için pratik kullanım sunar.

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Okula ve şehre dönüş indirimlerini kaçırmayın! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (12.09.2022)

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Kolay kullanımıyla: TahTicMer Çekçekli ilkokul Ortaokul Kız Erkek Unisex Çocuk Sırt Çantası Beslenme Çantalı İkili Set Ortopedik Dinozor Okul Çantası Siyah

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

Çekçekli olması sayesinde kolay taşınabilen TahTicMer Çekçekli ilkokul Ortaokul Kız Erkek Unisex Çocuk Sırt Çantası Beslenme Çantalı İkili Set Ortopedik Dinozor Okul Çantası Siyah, dış kısmının su geçirmez oluşu ve astarlı tasarlanması ile öne çıkıyor. Su itici özelliğe sahip özel kumaştan üretilen çanta, içerisindeki eşyaları güvenli biçimde korur. Çocukların sırt ağrılarından korunması için ortopedik özellikli tasarlanır. Alacağı darbelere karşı kırılmaya ve bükülmeye direnç gösterir. Ürünün omuz askısı ayarlanabilir olduğu için çanta, çocukların rahat edeceği biçimde ayarlanabilir. Kanserojen madde içermeyen çantanın kolay temizleniyor olması, ebeveynlerin beğenisini kazanır.

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4. Kedileri seven çocuklar için: Alpacca Happy Cats Mutlu Kediler Tam Desen

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

Anaokulu, kreş ve birinci sınıfa yeni başlayacak olan çocuklar için şık tasarımıyla iyi bir seçenek sunan Alpacca Happy Cats Mutlu Kediler Tam Desen, mutlu kediler ve daha farklı desenleri ile çocukların ilgisini çekerek okula gitmesini kolaylaştırır. Ürünün astarlı iç yapısı, temiz ve düzgün bir görünüm sunarken aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlar. Su geçirmez yapısı ise çantanın içindeki eşyaları korur. Sağlıklı doğal hammaddeden yapılan kumaş ile uzun süre kullanım vadeden fermuarı sayesinde ürün, kolayca kapatılıp açılabilir. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeyi unutmayın!

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5. Hem tarz hem kaliteli: PUMA Unisex Çocuk PHASE Küçük Youth Sırt Çantası

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

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Sade ve tarz sırt çantası arıyorsanız PUMA Unisex Çocuk PHASE Küçük Youth Sırt Çantası'na şans verebilirsiniz.Okula dönüşü zevkli hâle getiren ürün, iki yönlü fermuarı ile kolayca açıp kapanır. Çantanın geniş ana bölmesi kitap ve defterleri rahatlıkla taşırken yandaki file cepleri ise ekstra taşıma alanı sunar. Dolgulu arka paneli ise çantanın içinde daha fazla hacim sağlar. Taşıma sapları özel dokunarak üretilen ürün, omuzları ağrıtmaz. Ayarlanabilir askıları isteğe göre genişleterek kullanılan model, dayanıklı ve kaliteli kumaşı ile kullanıcıların beğenisini kazanır.

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6. Patili dostları sevenlere: Kokopatik Köpek Çocuk Sırt Çanta

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

Köpek ve pati desenleri ile çocuğunuzun ilgisini artıracak olan Kokopatik Köpek Çocuk Sırt Çanta, okula gitme konusunda motive sağlayan eşyalardan biri olabilir. Birinci sınıf pamuklu kumaştan üretilen çanta, güneş ışığına maruz kalsa bile bozulmaz. En sağlıklı kumaş çeşidi olduğu için ürün, yenilenebilir ve parçalanabilir özellikte olup doğa dostu bir kullanım imkânı sunar. Diğer kumaşlara göre daha dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanım vadeder. Hiç kimyasal içermeyen ve nefes alan malzemelerden tasarlandığı için ebeveynlerin beğenisini kazanır. Sevimli ve kaliteli bir çanta arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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7. Kaliteli ve dayanıklı: Transformers Çok Renkli Çocuk Sırt Çantası

Okula yeni başlayacak ya da dönecek çocuklarınız için en iyi sırt çantası çeşitleri

Sentetik malzemeden üretilen Transformers Çocuk Sırt Çantası Çok Renkli, doğal kumaşlardan uzun yıllar boyunca dayanıklılık gösterir. Sıkıştırılmış ana bölmesi, ön cebi, iki adet file yan cebe sahip çanta ile hem kıyafet hem okul eşyaları rahatlıkla taşınabilir. Ürünün aynı zamanda şık bir biçimde tasarlanması, okula yeni başlayacak çocukların ilgisini çeker. Autobots logosunun zıt motifiyle çevrili Bumblebee, Optimus Prime ve Megatron grafiğiyle üretilen büyük bir ön cebi, çocukların pek çok eşyasını muhafaza etmeyi sağlar. Transformers hayranı bir çocuğunuz varsa bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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