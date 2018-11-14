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Okulda iş makinesi ile boya yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki okullarda Kaymakamlık tarafından onarım ve temizlik seferberliği başlatıldı.

Okulda iş makinesi ile boya yaptılar

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki okullarda Kaymakamlık tarafından onarım ve temizlik seferberliği başlatıldı. Öğretmenler, veliler birlikte tadilatını yaptıkları okullarda badana fırçasının ulaşamadığı yüksek duvarları, belediyeye ait iş makinesi yardımıyla boyadı.
Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından okullarda onarım ve temizlik seferberliği başlatıldı. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in, tadilat ve boya masraflarının Kaymakamlık tarafından karşılanacağını duyurmasıyla merkez ve bağlı köylerdeki okullarda görevli öğretmenler, velilerle birlikte kolları sıvadı. İlçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda görevli öğretmenler, velilerle birlikte onarım çalışmalarına başladı. Kampanya kapsamında ilk olarak, ilçe merkezindeki 3 katlı Atatürk İlkokul'nun tadilat ve boya işleri yapıldı. Öğretmenler, çalışmaya gönüllü katılan velilerle birlikte okulun dış cephesi ve bahçe duvarının üzerindeki demir korkulukları titizlikle boyadı. 3 katlı okulun dış cephesininin boyanması sırasında ise fırçanın yetişmediği yerler belediyeye ait iş makinesi kullanıldı. Veliler, iş makinesinin kepçesine çıkarak dış cephenin ulaşılamayan yerlerini boyadı.
Çalışmalara katılan öğretmenler, öğrenci velilerinin de yardımcı olmasının mutlu olduklarını belirterek, imece usulüyle öğrencilerin eğitimine katkı sunduklarını söyledi.

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Okulda iş makinesi ile boya yaptılarOkulda iş makinesi ile boya yaptılarOkulda iş makinesi ile boya yaptılarOkulda iş makinesi ile boya yaptılar

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