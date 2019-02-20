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Okulda ödüllü kan bağışı kampanyası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Samsun’da bir okulda ödüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi.İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulunda iki gün süren ödüllü kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Okulda ödüllü kan bağışı kampanyası

Samsun’da bir okulda ödüllü kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulunda iki gün süren ödüllü kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Veliler ve yakınları, Türk Kızılayı Kan Merkezi görevlileri tarafından okulda oluşturulan bağış alanında kan vermek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kan bağışında dün 186 kişinin, bugün ise saat 15.00 itibariyle 87 kişinin bağışta bulunduğu öğrenildi.
Saat 19.00’a kadar devam edecek olan kampanya ilgili bilgi veren Kazım Orbay İlkokulu Müdürü Şahin Akın, ’Kızılay’ın sloganında yer aldığı gibi ’kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’. Dolayısıyla düzenli olarak kan bağış yapılması ve insanların da bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Kışın kan bağışı az olduğunu düşünerek Kazım Orbay İlkokulu ailesi olarak üzerime düşeni yerine getirmek istedik. Bağışlanan her kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bunun içinde kan bağışı kampanyasını ödüllü yaptık. En fazla kan bağışı getiren birinci öğrenciye bisiklet, ikinci öğrenciye tablet bilgisayar ve üçüncüye elektrikli saat vereceğiz. Ayrıca, en fazla kan bağışı getiren sınıfa ise sınıf olarak gezi düzenleyeceğiz" dedi.

Okulda ödüllü kan bağışı kampanyası

Okulda ödüllü kan bağışı kampanyası

Okulda ödüllü kan bağışı kampanyası

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