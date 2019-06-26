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Okulda ‘Okulumda Yaşam Var-Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:17 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansının desteği, Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu ile Yarınımız Çocuklar Derneği ve Dirim Yaşam Akademisi iş birliğiyle Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, okulda diyetisyen, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı ve okul hemşiresi görevlendirildi.Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu, Yarınımız Çocuklar Derneği ve Dirim Yaşam Akademisi işbirliğinde hazırlanan proje ile devlet okulunda diyetisyen, çocuk gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı ve okul hemşiresi 3 ay boyunca öğretmen, öğrenci ve velilere hizmet verdi.

Okulda ‘Okulumda Yaşam Var-Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum’ projesi

Ankara Kalkınma Ajansının desteği, Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu ile Yarınımız Çocuklar Derneği ve Dirim Yaşam Akademisi iş birliğiyle Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, okulda diyetisyen, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı ve okul hemşiresi görevlendirildi.
Şehit Halil Hamuryen Ortaokulu, Yarınımız Çocuklar Derneği ve Dirim Yaşam Akademisi işbirliğinde hazırlanan proje ile devlet okulunda diyetisyen, çocuk gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı ve okul hemşiresi 3 ay boyunca öğretmen, öğrenci ve velilere hizmet verdi. Ankara Kalkınma Ajansının destek verdiği projenin Türkiye’de ilk defa gerçekleştirildiğini ve çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyen proje ekibinden Dirim Ayral, gözlemler, fizibilite çalışmaları, analizler, taramalar ve uygulamalar neticesinde sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplum hedefini en ekonomik, kolay, verimli ve hızlı olarak hayata geçirmenin okul ortamında mümkün olabileceğini belirtti. Projenin nihai hedefinin toplumsal ölçekte ruh ve bedenin iyilik hali olarak tanımlanan sağlığın iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması olduğuna işaret eden Ayral, şunları söyledi:
“Her bireyin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde, bireylerin çocukluktan itibaren bu farklılıkların bilincinde olarak, kendilerini tanıyarak, güçlü ve zayıf yönlerini bilerek, yetenek, ilgi ve zeka alanlarına göre eğitim almaları, gelişim süreçlerine göre yaşama dair gerekli bilgileri uygulamalı atölye çalışmaları ile içselleştirerek öğrenmeleri akademik ve sosyal, duygusal başarıyı getirecektir. Bu başarı, sağlıklı, mutlu, yaşamı kaliteli bireyler ve dolayısıyla toplumlar için büyük önem arz etmektedir. Belirlenen amaca ulaşmak için geliştirilen bu projede, okullarda öğretmen, idareci, idari ve teknik personel, veli, öğrenci işbirliğine ek olarak, bu birlikteliği destekleyerek güçlendirecek bir kadronun istihdam edilmesi öngörülmüştür. Psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, diyetisyen ve hemşirenin çok disiplinli bir ekip yaklaşımıyla okul sağlığı hizmetlerini sürdürmesi projenin temelini oluşturmaktadır.’’
Proje ile 113 öğretmen, 259 ortaokul öğrencisi ve 210 veliye ulaştıklarını kaydeden Ayral, "Projede görev alan ekiplerimiz riskli olduğu düşünülen çocuklara bireysel destek verilmiştir. Bu çocukların aileleri ile de görüşmelere yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Psikolojik desteğin yanında tüm branşların yer aldığı eğitimler verilmiştir. Tüm sınıflara genel sağlık bilgilerini içeren eğitimler gerçekleştirilmiştir. İleri seviyedeki, müdahale ve destek programları için yönlendirme yapılmıştır’’ dedi.
Projenin diğer okullara örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu vurgulayan Ayral, “Bu projenin yaygınlaştırılarak Türkiye’deki tüm okullarda uygulanması ülkemizin sağlıklı nesilleri için önemli bir adım olacaktır” ifadesini kullandı.

Okulda ‘Okulumda Yaşam Var-Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum’ projesi

Okulda ‘Okulumda Yaşam Var-Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum’ projesi

Okulda ‘Okulumda Yaşam Var-Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum’ projesi

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