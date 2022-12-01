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Okulda öldürülen Fatma Nisa, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek yakan feryat: Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor?

01.12.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki bir okul tuvaletinde öldürülen Fatma Nisa Yürekli, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kızlarının cansız bedenini görmeye dayanamayan anne ve baba fenalık geçirirken, acılı anne kızının ardından feryat etti. Anne Hacer Yürekli, "Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor. Ben taşırdım kızımı" dedi.

Okulda öldürülen Fatma Nisa, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek yakan feryat: Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor?

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir okulun tuvaletinde öldürülen 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, tabutuna sarılı beyaz duvağıyla, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Nisa Yürekli'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Güneykent Mezarlığına getirildi. Kızlarının cansız bedenini gören baba Serdar Yürekli ve anne Hacer Yürekli fenalaştı.

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TÜRK BAYRAĞI VE BEYAZ DUVAK ÖRTÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği aile, ayakta durmakta güçlük çekti. 13 yaşındaki öğrencinin cenazesi, Türk bayrağına ve beyaz duvağa sarılı bir şekilde getirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın da katıldığı cenaze törenin ardından kız çocuğunun cenazesi, Çavuşlu Mezarlığına defnedildi.

Kızının cenaze aracıyla götürülmesi üzerine anne Hacer Yürekli, "Kızımı omuzlarda taşımak çok mu zor. Ben taşırdım kızımı" dedi.

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(İHA)

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