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Okulda önce spor sonra ders

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Önce spor, sonra ders' projesiyle öğrenciler derse zinde giriyor.

Okulda önce spor sonra ders

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Önce spor, sonra ders' projesiyle öğrenciler derse zinde giriyor.
Yunusemre'de 634 öğrencinin eğitim gördüğü Hatice Görgülü İlkokulu'nda pazartesi, çarşamba ve cuma günü öğrenciler, sabah ders saati öncesi 15 dakika müzik eşliğinde spor yapıyor. Okul bahçesinde bir araya gelerek sabah sporu yapan öğrencilere, öğretmenleri de eşlik ediyor. 'Önce spor, sonra ders' projesi adı altında yapılan sabah sporunda öğrenciler, ısınma hareketleri sonrası çeşitli egzersizlerle vücutlarını ve beyinlerini rahatlatarak derse zinde giriyor.
Okul Müdürü Zeynel Mutlu, etkinliğe hava şartlarının uygun olduğu sürece devam edeceklerini belirtti. Mutlu, projedeki amacın çocuklara sporu sevdirmek ve sporun önemini herkese öğretmek olduğunu belirtti. Projenin okulda başlamasından sonra öğrencilerin gün içerisinde daha enerjik olduğunun altını çizen rehber öğretmen Kemal Erkan da, "Öğrencilerimiz enerjilerini daha doğru ve yerinde kullanmayı öğreniyor. Sporun hayatın bir parçası olduğunu öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Hem velilerimizden hem de öğrencilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
4'üncü sınıf öğrencisi Bilal Taşdemir, "Spor, okula gelme hevesimi arttırıyor. Böylece derslere daha zinde giriyorum. Bu etkinliğin her gün olmasını isterdim. Çok güzel bir etkinlik" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Betül Kara ise, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor yaparak güne başlamaktan mutlu olduğunu ifade etti.
FOTOĞRAFLI

Okulda önce spor sonra dersOkulda önce spor sonra dersOkulda önce spor sonra dersOkulda önce spor sonra ders

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