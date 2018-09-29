Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu ve Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 6 öğrencinin isminin karıştığı ‘öpücük davası’ karara bağlandı. Okul yönetimi, polis ve savcılığı harekete geçiren olaylar serisi aynı okulda okuyan 13 yaşındaki A.Ş. isimli öğrencinin cep telefonu ile çektiği video ile başladı.

FACEBOOK'TAN PAYLAŞTI

İddiaya göre kız öğrenci S.Ö. (13) ile A.K. (16), sosyal medya üzerinden mesajlaşıp duygusal yakınlık kurdu. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.’nın videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra Facebook üzerinden S.Ö.’ye gönderdi. S.Ö. de videoyu 2 arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü 2 çocuk arasında daha paylaşıldı.

BİRBİRLERİNE GÖNDERDİLER

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, bu sırada çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve sınıf öğretmenleri girdi. Soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 16 yaşındaki A.K. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, görüntüleri kendi aralarında paylaşan 4 çocuk hakkında ise çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.