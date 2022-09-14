Okullar Açıldı! Çocuğunuzun Beslenme Çantası İçin 10 Pratik Tarif

Okul hazırlığında olan ebeveynler, ‘’sağlıklı bir beslenme çantası’’ hazırlamayı amaçlıyor. Yıl içerisinde çocuğunuzun okulda da sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için hazırlayabileceğiniz pek çok farklı tarif bulunuyor. Çocuğunuzun keyifle tüketebileceği bu tarifler, okul motivasyonunu da artırır nitelikte. Sağlıklı, göze hitap eden tarifler; çocuğunuzun gelişim sürecinde en güzel şekilde beslenmesini sağlıyor. İşte tavuklu sandviçten kol böreğine, sebzeli dürümden Fransız tostuna kadar uzanan beslenme çantası önerileri…

Hem Pratik Hem Doyurucu Tavuklu Sandviç

Beslenme çantası tariflerinin baş tacı tavuklu sandviç… Pratik ve doyurucu olması ile öne çıkan tavuklu sandviçi hazırlamak için takip etmeniz gereken adımlar;

İlk olarak dört parça tavuk göğsünü uygun kıvama gelene kadar haşlamalısınız. Ardından haşladığınız tavuk göğüslerini dikkatli bir şekilde küçük parçalara ayırmalısınız.

Küçük parçalara ayırdığınız tavuk göğsünü uygun bir kabın içerisine koymalısınız. Ardından kabın içerisine 1 yemek kaşığı mayonez ya da süzme yoğurt ekleyebilirsiniz.

Mayonez ya da süzme yoğurt ekledikten sonra kaba; 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve ½ demet maydonoz ekleyebilirsiniz.

Kaba eklediğiniz malzemeleri dikkatli bir şekilde karıştırmalı ve tavuk parçalarının sos ile buluşmasını sağlamalısınız.

Ardından hazırladığınız iç harcı, ısıtmış olduğunuz tost ekmeklerinin arasına sürebilir, ekmeğinizi marul ve domates ile süsleyebilirsiniz.

Beslenme Çantalarının Baştacı Kol Böreği

Çocuğunuzun zevkle tüketeceği gıdalardan biri olan pratik kol böreği tarifi…

Önceden yıkadığınız bir kilogram ıspanağı küçük küçük doğramalı, ardından kısa bir süre kaynatmalısınız.

İki adet orta boy soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurduktan sonra; tavaya süzdürülen ıspanakları, tuzu ve karabiberi eklemelisiniz.

Ardından yumurta, üç yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz süt ile bir sos elde etmelisiniz.

Yufkayı düz bir zemine yayarak hazırladığınız sosu yufkanın her tarafına sürmelisiniz. Ardından yufkanın baş tarafını yarısına kadar, diğer kısmını da ortasına doğru kapatmalısınız.

Kapattığınız kısımların üzerine de sos sürdükten sonra hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın iç kısmına yayarak koymalısınız.

Ardından rulo şeklinde sardığınız yufkalara U harfi şekli vermeli ve hazırladığınız şekillerin üzerine yumurta sürmelisiniz.

Hazırladığınız yufkayı önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz.

Mutluluğu Sarmalayın: Sebzeli Dürüm

Zengin içeriği ve besleyiciliği ile öne çıkan sebzeli dürüm…

Dilediğiniz miktarda; soğan, kırmızı biber, yeşil biber, havuç, kabak ve mantarı julyen doğramalısınız. Ardından julyen doğradığınız sebzeleri tavada kızdırdığınız yağın içerisine atmalısınız.

Tavaya attığınız sebzeleri 20 dakika pişirip karıştırdıktan sonra teriyaki sos ve tuz eklemelisiniz.

Ardından 5 dakika daha pişirdiğiniz sebzeleri lavaşlara sararak servise hazır hâle getirebilirsiniz.

Tatlı veya Tuzlu: Kahvaltılık Kekler

Pratik tarifler arasında yer alan kahvaltılık kekler… Lezzeti ve görünüşü ile çocuğunuzun beslenme çantasında yer almayı hak eden pratik bir kek tarifi; peynirli kabaklı kek.

3 adet yumurtayı, 1 su bardağı yoğurdu ve 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını uygun bir kapta çırpmalısınız. Ardından hazırladığınız karışımın bir kısmı ayırmalısınız.

Hazırladığınız karışıma 2,5 su bardağı tam buğday unu eklemelisiniz. Ardından ince

ince rendelediğiniz bir adet kabağı ve 100 gram peyniri karışıma dâhil etmelisiniz.

Ardından 1,5 çay kaşığı çörek otu, 1,5 çay kaşığı karbonat ve ince ince doğradığınız ½ demet dereotunu da karışıma eklemelisiniz.

Güzel bir şekilde karıştırdığınız kek karışımını fırın kabına boşaltmalı ve önceden ayırdığınız karışımı üzerine sürmelisiniz.

Karışımın üzerine biraz çörek otu serpebilir, kekinizi önceden ısıttığınız 170 derece fırında 50 dakika boyunca pişirebilirsiniz.

Her Öğün Yenir: Ton Balıklı Sandviç

Hem pratik hem de doyurucu. Çocuğunuzun zevkle tüketeceği gıdalardan biri olan ton balıklı sandviç tarifi:

İlk olarak satın almış olduğunuz ton balığının yağını dikkatli bir şekilde süzmelisiniz. Ardından ton balığı eklediğiniz sandviç ekmeğine ilk olarak; 1 adet marul yaprağını, ardından dilimlediğiniz domatesleri, salatalıkları ve soğan halkalarını ekmeğin arasına yerleştirmelisiniz.

Dilerseniz hazırladığınız iç harcın içerisine bir miktar mayonez sıkabilirsiniz.

Kahvaltıların En Sevilen Eşlikçisi Pamuk Poğaçalar

Pratik atıştırmalıklar arasında da sayabileceğiniz pamuk poğaçalar, minik boyutları ile çocukların gönlünü fethetmeyi başarıyor.

Pamuk poğaçaları hazırlamak için; 3 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, ½ su bardağı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı kuru mayayı bir kaba koyarak uygun bir kıvam elde edene kadar yoğurmalısınız.

Ardından küçük hamur topakları alarak hamurlara poğaça şekli verebilirsiniz. Dilerseniz bu noktada zeytinli ya da peynirli bir iç harç da kullanabilirsiniz.

Poğaçaları mayalanması için 40 dakika beklettikten sonra 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz.

Hızlı ve Besleyici: Fransız Tostu

Fransız tostunu hazırlamak için ilk olarak; 2 yumurtayı, 1 çay bardağı sütü ve 1 çay kaşığı tarçını bir kâsede çırpmalısınız.

Ardından üçgen şeklinde dilimlediğiniz tost ekmeklerini hazırladığınız karışıma batırmalısınız.

Karışıma batırdığınız ekmekleri 2 yemek kaşığı tereyağı ile kızartmalısınız.

Kızarttığınız ekmeklerin üzerine bal sürebilir, pudra şekeri serpebilirsiniz.

Tüm Lezzetler Bir Arada: Cepli Poğaça

Uygun bir kaba ilk olarak; 2 su bardağı un, 1 paket maya, ½ tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker koymalısınız. Ardından koyduğunuz malzemeleri dikkatli bir şekilde karıştırmalısınız. Ardından hazırladığınız karışıma; ½ bardak su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt ve ½ su bardağı ılık su eklemelisiniz.

Hazırladığınız karışıma azar azar un eklemeli ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurmalısınız.

Ardından hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yarım ay şeklinde katlamalısınız.

Hazırladığınız poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra ara katlarına domates dilimleri ve dilimlenmiş kaşar ekleyebilirsiniz.

Tatlı ve Doyurucu Bir Öğün: Pankek

İlk olarak 2 adet yumurtayı ve 2 yemek kaşığı şekeri uygun bir kapta iyice çırpmalısınız.

Ardından 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek koyu bir hamur kıvamı elde etmelisiniz.

Hazırladığınız hamurun her iki tarafını da biraz sıvı yağ döktüğünüz teflon bir tavada pişirerek lezzetli pankekler elde edebilirsiniz.

Göze ve Mideye Hitap Eden Duruşuyla Muffinler

Lezzetli mi lezzetli muffinler elde etmek için ilk olarak 2 yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri 10 dakika boyunca çırpmalısınız. Ardından hazırladığınız karışıma 1 su bardağı sıvı yağ ve süt eklemelisiniz.

1 paket vanilya, kabartma tozu ve 2,5 su bardağı un da ekledikten sonra homojen bir karışım elde etmelisiniz.

Hazırladığınız karışımı muffin kaplarına döktükten sonra 170 derece fırında 40 dakika boyunca pişirebilirsiniz.

Beslenme Çantası Hazırlarken Bilmeniz Gereken Püf Noktaları

Pratik beslenme çantası tarifleri ile renklendireceğiniz beslenme çantalarını hazırlarken bilmeniz gereken püf noktalar şu şekilde;

Beslenme çantası hazırlarken tercih ettiğiniz gıdaların sağlıklı ve taze olmasına özen göstermelisiniz. Böylelikle çocuğunuzun hazırladığınız gıdaları zevkle tüketebilmesini sağlayabilirsiniz.

Hazırladığınız gıdaların görünüşüne de dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzun hem gözüne hem de midesine hitap edecek besinler hazırlamalısınız.

Hazırladığınız tariflerin rahat bir şekilde tüketilebilmesi için çatal, bıçak, peçete gibi ürünleri beslenme çantasından eksik etmemelisiniz.

Beslenme çantasına koyduğunuz besinlerin bayatlamasını önlemek amacı ile hava almayan kaplar kullanmalısınız.

Beslenme çantasına koyduğunuz gıdalar, rahatsız edici bir kokuya sahip olmamalı.

Beslenme Çantasında Olmaması Gereken Yiyecekler

Beslenme çantası hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu bağlamda; beslenme çantasında olmaması gereken yiyecekler önem arz ediyor. Beslenme çantasında olmaması gereken yiyecekler şu şekilde sıralanıyor…

Paketli gıdalar.

Kızgın yağda uzun süre kızartılmış yiyecekler.

Salam, sosis, sucuk gibi sakatatlar.

Hazır meyve suları.

Sulu yemekler.

Hazmedilmesi zor olan katı yiyecekler.

Asitli içecekler.



