Okullar açılıyor uyku başarıyı etkiliyor

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkan Yardımcısı ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Özköse, “Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeni, tatil dönemlerinde değişime uğramaktadır. Bu nedenle uyku, okul başarısını etkilemektedir” dedi.

Yarıyıl tatilinde sabah erken kalkma zorunluluğu olmadığından dolayı bol bol uyuyan çoğu öğrencinin uyku düzeni bozulmuş durumda. Uzmanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala tatlı bir telaş maratonuna giren öğrenciler ve ailelerini uyku konusunda uyarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TUTDER Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Mustafa Özköse, kısalan uyku süresinin çocuklarda okul başarısızlığına sebep olduğunu söyledi. Özköse, “Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkün iken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır” diye konuştu.