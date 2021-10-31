Okullar kapanacak mı? 2021 Online mı yüz yüze eğitim mi olacak?

Okulların açılması ve yüz yüze eğitim dönemine geçilmesinin ardından en merak edilen konulardan biri de online eğitime geçilip geçilmeyeceği oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim dönemi sürüyor. Bakan Koca, yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz." demişti. 31 Ekim 2021 Pazar vaka sayılarının 23 bin 948 olduğu açıklandı.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu kararları Bakan Koca tarafından açıklanmış ve söz konusu açıklamada okulların kapatılmayacağı Bakan Koca tarafından ifade edilmişti. Bakan Özer de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" diye konuştu.

"ÖNLEMLERİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Bakan Özer endişelenecek bir durumun olmadığını söyleyerek, "Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak." dedi.

Tedbirlerin tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacağını söyleyen Bakan Özer, "Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek." dedi.

