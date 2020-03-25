Okullar ne zaman açıklacak? İki Bakan'dan ortak açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplandı. Toplantı sonrası iki bakan ortak açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.25'te toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. İşte Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar: Dünyayı tehdir eden virüs karşısında irade sahibiyiz. Hiçbir hekim virüsün bulaşmasını önleyemez, siz önlersiniz. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız, sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi biraz özleyelim. Tedbirleri sıkı uygularsak, bu özlem uzun sürmeyecek. Çocuklarımıza sesleniyorum; artık oyunlarımızı evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Eve misafir geldiğinde sarılmak yok. "EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILACAK" Değerli anne babalar, okullar korona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Eğitim bir süredir internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.

Çocuklarınız sağlığı konusunda evde güvendeler. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesekte herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Hergün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Özellikle çıkan vaka sonuçlarını her gün bildirmeye çalışıyoruz. Karşıda gördüğünüz ekranda test, hasta sayısı, kaybettiğimiz insanlarımızı, yatan hastalarımızı ve iyileşen hasta olmak üzere dijital ortamda kamuoyu ile paylaşacağız. Grafik şeklinde de vaka sayısını görebileceksiniz. "TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN VAKA SAYISI 26'DIR" Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye’de iyileşen vaka sayısı 26’dır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları: Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. BiziM için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

30 NİSAN'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM KARARI Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. SORU-CEVAP Bakan Koca: Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Yeri geldiğinde ikramları devre dışı bırakıyoruz, sosyal mesafe böyle izole ediyoruz. İl bazında da dağılımı göstermiş olacağız. "83 MİLYONUN TEST YAPTIRMASI GEREKMİYOR" 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu test yaptırmak isteyenler tarafından. Bu doğru değil. Testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.

Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller. Özellikle hem kara hem hava yolunda nasıl düzenli oturulması gerektiği, olabilecek teması minimalize yaklaşımını Bilim Kurulu karar aldı. Önümüzdeki günlerde bunu daha netleştirmiş olacağız. SOSYAL MEDYADAKİ YERE DÜŞEN İNSANLARIN GÖRÜNTÜSÜ SORUSUNA YANIT Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol alan kimisi de bayılan. Bu hastalık anında düşmenize, anında her hangi bir ölümle sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Dolayısıyla böyle şeylere asla inanmayın. Bu algıyı oluşturmak isteyenlerle de ilgili birimler yasal çerçevede devrede oldular. Dağılım aslında genel, genç-orta yaş ve yaşlı fark etmeden herkeste görülüyor. Yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrediyor. Biz ne kadar bu kurallara uymaya kendimizi zorlarsak, bu süreç o kadar kısa sürer. Bakan Selçuk: Derse giren hocalarımızın ücretini alması konusunda çok açık. Bütün eğitim çalışmalarında her senaryoya açığız. Bu zaman diliminde de ücretli öğretmenlerimizin derslerine girmesi sürecek.