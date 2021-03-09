Okullar ne zaman açılacak? gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. Kovid-19 nedeni ile uzaktan eğitime geçilen okullarda, kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile haftanın belirli günlerinde okula gidiliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ise 'okullar ne zaman açılıyor?', 'uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Okullarda yüz yüze eğitimin işleyişini yakından takip eden Selçuk, ara tatil olmadan yüz yüze eğitimin planlanan şekilde devam edeceğini belirtti. Ancak, tamamen yüz yüze eğitime geri dönüş hakkında bir açıklama yapmadı.

Yaz tatili ne zaman başlıyor 2021?

Bakan Selçuk, yaz tatili için 2 Temmuz'u işaret ederek şunlar söyledi:

"Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok."

