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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan açıklama!

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler sürüyor ama artık normalleşme zamanı konuşulmaya başladı. Buna bağlı olarak okullar ne zaman açılacak sorusu da akıllarda. Uzaktan eğitim daha ne kadar sürecek, telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı okullarla ilgili akıllardaki sorulara cevap verdi.

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan açıklama!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan sıkı önlemlerin meyvesini verdiği görülüyor ki sadece vatandaşlar değil yetkililer de normalleşme tarihi üzerine açıklamalar yapmaya başladılar. Normalleşmeye okulların açılacağı tarih de dahil. Öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek, telafi eğitimleri nasıl olacak merak ediyorlar?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı, eğitim süreci ile ilgili çeşitli soruları yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi. Selçuk uzaktan eğitim uygulamasının 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı. İşte Bakan Selçuk’un sınavlar ve telafi eğitimleri ile ilgili duyuruları...

SINAVLAR NASIL OLACAK?

“Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.”

TELAFİ EĞİTİMLERİ NASIL OLACAK?

Bakanlık olarak telafi eğitim sürecini planladık. Uzaktan eğitim, telafi eğitimi bir bütündür. Salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.

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