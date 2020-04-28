Okullar ne zaman açılır? Yeni genelge çıktı mı?

Okullar ne zaman açılır merak ediliyor. Koronavirüs salgını kullar tatil edilmiş ve pek çok sınav ertelenmişti. Yaz ayları yaklaştıkça okulların ne zaman açılacağı konusu da daha çok gündeme geliyor. Öğrenciler de velirler de normalleşme zamanını bekliyor ve okullar ne zaman açılacak öğrenmek istiyorlar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Hükümetten okulların ne zaman açılacağına dair halihazırda bir açıklama bulunmuyor. Ancak CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın yeni genelge iddiası dikkatleri çekti. Dicle yeni genelge iddiasında okulların açılma zamanı ile ilgili de bilgiler paylaştı:

“Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek. Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği.”

