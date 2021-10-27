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Okullar ne zaman ara tatil olacak? Karneler ne zaman verilecek?

27.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül 2021'de başladı. İlk dönemin ortalarına gelinmesiyle öğrenciler ve velilerin gündeminde ara tatil ve karnelerin ne zaman verileceği sorusu yer aldı. Ara tatillerin ne zaman yapılacağı ve karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. İşte merak edilenler...

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Karneler ne zaman verilecek?

2021-2022 eğtim öğretim dönemi yüz yüze devam ediyor. İlk kez 2019 yılında uygulanan ara tatiller bu sene de uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Karnelerin ise haziran ayında verileceği belirtildi. İşte merak edilenler...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili 15 Kasım'da başlayacak ve 19 Kasım’da bitecek. İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri aralığında uygulanacak.

24 Ocak 2022'ye gelindiğinde yarıyıl tatili başlayacak. Bu tatil 4 Şubat'a kadar sürecek. Karneler 17 Haziran 2022'de verilecek.

Okullar ne zaman ara tatil olacak? Karneler ne zaman verilecek?

ONLİNE EĞİTİM GERİ GELECEK Mİ?

Online eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."


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