Okullar tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul tatili açıklaması

İşte Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar: Milli Eğitim Bakanlığı'nan ücretsiz olarak uzaktan öğrenme sistemiyle ulusal ölçekte hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır Öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini ricaa ediyoruz. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi derslerinde bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders programını evlere taşıyacağız. Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlardından telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Öğretim kademelerine gere hangi araç, televizyon mu, internet mi, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak, senkron mu asenkron mu olacak? Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Tablo ile sizlerle paylaşacağız. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız sistematiği uzaktan eğitim modeliyle devam ettireceğiz. Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik. "MEB KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİNİ ÜÇ AŞAMADA HAYATA GEÇİRDİ" Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, ailelere eğitim bültenleri, hijyen çalışmaları, her zaman her yerden ücretsiz olarak uzaktan erişim altyapısı hazırlandı. Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi. Uzun süreli tatiller de sözkonusuydu. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki ilk 1 haftayı istirahat ederek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, bireysel spor ve sanat çalışmaları, hobileriyle vakit geçirmelerini istiyoruz. Çocuk edebiyatı okumaları bizim için çok önemlidir.

23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır. "TOPLUMUN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ" Tüm dünyada olduğu gibi bu tür tatillerde anne ve babalarımız için benzer durum sözkonusu. Daha önce ara tatillerle ilgili olarak velilerimizin hassasiyeti, çocuklarımızın sağlığı için bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür çalışma ihtiyacı doğdu. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Biz a senaryosu olursa, b ya da c senaryosu olursa öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için bütün paketimiz hazır. Duruma göre Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Bu kurula da danışarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.