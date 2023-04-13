Okullar tatil mi? Bugün Hakkari'de okullar tatil mi oldu? 13 Nisan 2023 Şırnak ve Hakkari'de okulların tatil edildiği iller...

Okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler 13 Nisan 2023 Perşembe günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte 13 Nisan 2023 Perşembe günü Hakkari ve Şırnak'ta okulların olup olmadığına ilişikn ayrıntılar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün, Şırnak ve Hakkari'de perşembe günü okullar tatil oldu.

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak’ta okullar tatil edildi. Yoğun sağanak yağış nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz merkez ilçe ve bağlı belde ve köylerde, bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır”

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari il genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim, öğretim kurumları, özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idare izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.



