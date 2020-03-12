Okullar tatil olacak mı? MEB’den koronavirüs açıklaması

Veliler ve öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığının korona virüs ile ilgili atacağı adımlara ve alacağı önlemlere çevrilmiş durumda. Özellikle okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Avrupa’da salgının ciddi boyutta olduğu yerlerde okullar uzun sürelerle tatil edildi. Peki MEB’den bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı mı?

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bilim kurulu toplantısında okulların tatil olması konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Henüz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan da okullar tatil edilmesine yönelik bir açıklama gelmedi.

MEB’DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Okullar henüz tatil edilmedi ama MEB, son olarak bakanlığa bağlı okullardaki sosyal etkinlikleri iptal etti:

“Virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir.

AVRUPA'DA HANGİ ÜLKELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İtalya: Şu an koronavirüs salgınını Avrupa'da en ağır geçiren ülkede tüm okullar tatil edildi.

Çekya: Vaka saysının 40'a yükselidği ülkede ilk ve orta okullar eğitime ara verdi.

Almanya: Bazı özel okullar ve bazı eyaletlerde okullar kapandı.



