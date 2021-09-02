Okullarda COVID-19 önlemlerine dikkat: Maskeler en az 2 kat olsun

Okullar 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılıyor. COVID-19 aşılama süreci devam ederken, çocuklara maske, hijyen ve mesafe kurallarının doğru anlatılması ve öğretilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, aşı konusunda da önemli uyarılarda bulunuyor. “Okulda çocuğu olan velilerin ve ev halkının mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından önerildiği şekilde aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Kronik rahatsızlıktan dolayı e-nabız’da aşı tanımlanan 12 yaş üstü çocukların ve diğer aşı tanımlanan tüm çocukların 2 doz aşılarını eksiksiz olmasını öneririz. Okulların açık kalabilmesi ancak aşıların tamamlanması durumunda mümkün olacak gibi gözüküyor'' diyen Gündoğdu, “Maskeye kirli ellerle dokunulmaması, maskenin değiştirilmeden ve değiştirildikten sonra ellerin dezenfekte edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı. Çocuğun yanına en az 2-3 tane yedek maske verilmeli; yemekten sonra maskesini değiştirmesi ve ellerini dezenfekte etmesi öğretilmeli” açıklamasında bulundu.

Okulda özellikle sosyal mesafenin önemine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Özellikle kantin, teneffüs, yemekhane gibi kalabalık alanlarda sosyal mesafeye uyulmalı. Arka aşlarla her türlü temastan (el ele gezmek, el şakaları yapmak vs.) kaçınılması gerektiği çocuğa anlatılmalı” dedi.

''MASKE EN AZ İKİ KAT OLMALI''

Özellikle küçük çocukların maske takma alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için sevdiği

karakterlerde maske takmalarının sağlanabileceğini hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Hazır çizgi film karakterli maskelerin yanı sıra sevdiği karakterlerden maske de dikilebilir veya satın alınabilir. Ancak maskelerin koruyucu özelliği olması önemli. En az 2 kat, çocuğun yüzüne uygun pamuklu terletmeyecek kumaş seçilmeli” şeklinde konuştu.

Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra ellerin maskeye, yüze, ağız

ve burna değdirilmemesi ve mutlaka yıkanması gerektiğinin altını çizen Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Kapı kolu, lavabo, merdiven korkuluğu gibi herkesin dokunduğu alanlarla temas edildikten sonra ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı. Özellikle daha küçük yaştaki çocuklara ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği mutlaka öğretilmeli” açıklamasında bulundu.

SINIFTA KALEM-SİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILMAMALI

Küçük yaştaki çocukların dezenfektan kullanımı kontrol edilmeli ve çocuğa uygun

dezenfektan miktarının ne kadar olduğu ve ellerin nasıl temizlenmesi gerektiği anlatılmalı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Sınıfta diğer arkadaşlarıyla silgi, kalem, kalemtıraş, kitap gibi ürünlerin paylaşılmaması gerektiği çocuklara anlatılmalı.

Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli ve okullarda bulundurulmamalı. Yiyecek ve içeceklerin bu süreçte paylaşılmaması gerektiği çocuklara öğretilmeli. Yiyecekler mümkünse evden götürülmeli. Yeme ve içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı” dedi.

ÇOCUKLARIN YANINDA YEDEK MASKE OLSUN

Sınıfın yanı sıra ortak lavabo kullanılırken de mutlaka maske takılması, klozet, klozet kapağı, sifon gibi alanların temasından sonra ellerin mutlaka yıkanması ve dezenfektan kullanılması gerektiğinin çocuklara öğretilmesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocukların yanında mutlaka yedek maske ve dezenfektan bulunmalı. Yemek gibi maske kullanılmayan durumlarda hapşırırken veya öksürürken ağız bir kâğıt mendille kapatılmalı, kâğıt mendil yoksa el dirseği ile kapatılmalı. Öksüren, hapşıran, hasta gibi görünen kişilerden uzak durulmalı” hatırlatmasında bulundu.

Okul sırasında ateş, burun akıntısı, öksürük ve nefes darlığı gibi aniden gelişen bir rahatsızlık olması durumunda hızlıca öğretmene bilgi verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Maske, mesafe ve el hijyeni kuralına uydukları sürece her türlü virüs ve mikroptan korunabilecekleri anlatılmalı. Ellerin kesinlikle ağız, yüz, burun ve göze değdirilmemesi gerektiği açıklanmalı. Bu salgının er geç biteceği, bunu bir fobi haline getirmemeleri gerektiği, önlemlere uymalarının yeterli olduğu öğretmenler ve veliler tarafından anlatılmalı” şeklinde konuştu.

