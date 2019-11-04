Okulların sıra ve masaları öğrencilerden

OKAN COŞKUN - Malatya'daki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları sıra ve masalarla kent genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım ile Metal Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, meslek öğrenirken hem para kazanıyor hem de okulun döner sermayesine katkı sağlıyor.

Malatya'da bulunan ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılayan öğrenciler, metal aksamından mobilya aksamına kadar her parçayı tek tek okulun atölyesinde kendi imkanlarıyla üretiyor.

Çiziminden montajına kadar her aşaması öğrencilerin ellerinde şekillenen sıra ve masalar, çeşitli test çalışmalarının ardından kent genelindeki okullara gönderiliyor.

- "700 bin lira ciro elde etmeyi planlıyoruz"

Okul müdürü Suat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam 738 öğrencinin bulunduğu okulun atölyesinde üretilen sıra ve masalarla eğitim sürecine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğretmen kürsüsünden dolabına kadar birçok alanda üretim yaptıklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti: