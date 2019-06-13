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Okuma yazma sertifikalarını torunları verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki okuma yazma kurslarına katılan ileri yaşlardaki bazı kadınlar, okur yazarlık sertifikalarını torunlarından aldı - Zilfe Arıkan: "Torunlarım, kızlarım, uşaklarım hepsi ellerinden geldiğince çok yardımcı oldular. Ben de çalışmayı istedim. Onların gayretiyle okudum" - Busenur Atasoy: "Anneannemin karne alması, okuması güzel bir duygu, yarın da ben alacağım"

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki okuma yazma kurslarına katılan ileri yaşlardaki bazı kadınlar, okur yazarlık sertifikalarını torunlarından ve çocuklarından almanın heyecanını yaşadı.

Altındağ Belediyesince düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 300 kadın, Ulucanlar Yarı Açık Mahkum Yemekhanesinde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Törende, okuma yazma öğrenen kursiyerlerin şiir okumalarının ardından sertifikalar dağıtıldı.

Sertifikasını torununun elinden alan 50 yaşındaki Güneş Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu dile getirdi. Şahin, okuma yazmayı bilmediği zamanlarda sıkıntı çektiğini belirterek, "Hastaneye gidemiyorduk, yolu bulamıyorduk. Şimdi her yere gidiyor, geliyoruz." dedi.

Anneannesine sertifikasını veren 11 yaşındaki Yıldıray Eröksüz, her gün evde yazma ve okuma pratikleri yapan Şahin'in sonunda başarılı olduğunu ifade etti.

- "Torunlarımın gayretiyle okudum"

Kursun en yaşlı öğrencisi Fatma Yağmuroğlu, 75 yaşında okuma yazma öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu, kurs süresince faydalı şeyler öğrendiğini anlatarak, okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Okuma yazma bilmeyenlere öğrenmek için gayret göstermeleri tavsiyesinde bulunan Yağmuroğlu, "Hangi yaşta olursa olsun, kurslara gelsin, okusunlar." diye konuştu.

55 yaşında okuma yazma öğrenen Zilfe Arıkan da torunlarının kurs süresince kendisine yardımcı olduğunu aktardı. Arıkan, "Torunlarım, kızlarım, uşaklarım hepsi ellerinden geldiğince çok yardımcı oldular. Ben de çalışmayı istedim. Onların gayretiyle okudum." ifadesini kullandı.

Arıkan'ın torunu 11 yaşındaki Busenur Atasoy da anneannesinin kurs süresince çok çalıştığını söyleyerek, "Anneannemin karne alması, okuması güzel bir duygu, yarın da ben alacağım." sözlerine yer verdi.

Törene katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kursa devam edip sertifika alan kadınları ve onlara yardımcı olan öğretmenleri tebrik etti.

Okuma yazma sertifikalarını torunları verdi

- Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki okuma yazma kurslarına katılan ileri yaşlardaki bazı kadınlar, okur yazarlık sertifikalarını torunlarından aldı - Zilfe Arıkan: "Torunlarım, kızlarım, uşaklarım hepsi ellerinden geldiğince çok

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar

Okuma yazma sertifikalarını torunlarının elinden aldılar
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Altındağ Belediyesi Okuma yazma öğrenme sertifikası

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