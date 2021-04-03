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Okyanusun 6,5 km derinliğinde! Dünyanın en derin gemi enkazı keşfedildi

03.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir denizaltı, dünyanın en derin gemi enkazını incelemek için Pasifik Okyanusu dalgalarının altında 6,5 kilometre dalış yaptı. USS Johnston olarak bilinen savaş gemisi ilk olarak iki yıl önce keşfedildi, ancak paslanan enkazının bazı kısımlarına hala ulaşılamadı. İkinci dünya savaşında hizmet veren bu gemi, şimdiye kadar bulunan en derindeki gemi enkazı olarak biliniyor.

Okyanusun 6,5 km derinliğinde! Dünyanın en derin gemi enkazı keşfedildi

lSS Johnston adlı gemi 1944'te, tarihin en büyük deniz savaşı olarak kabul edildiği sırada,Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Filipin Denizi'nin dibine battı. iki yıl önce bulunan gemi okyanusun dibinde 6,5 km derinde bulunuyor. Şimdi geminin diğer parçaları aranıyor.

Keşif gezisine liderlik eden ve denizaltına pilotluk yapan Victor Vescovo şunları söyledi: "Enkaz çok derin, bu yüzden aşağıda çok az oksijen var ve deniz yaşamından dolayı paslanmış olsa da, dalgalarla boğuşsa da oldukça sağlam durumda.''

OKYANUSUN DİBİNDE YATIYOR

USS Johnston batmadan önce 115 metre uzunluğundayken şimdi birkaç parça halinde okyanus dibinde yatıyor. Uzaktan çalıştırılan bir araç, geminin bazı kısımlarını çekebiliyordu, ancak enkazın önemli bir kısmı, su altı insansız hava aracının inceleyemeyeceği kadar derindi.

''ENKAZ TİTANİK'TEN DAHA ZOR''

Caladan Oceanic adındaki bir deniazaltı şirketi, Titanik'ten çok daha zor bir enkaz olduğunu, enkazın Titanik'e göre yüzde 62 daha derinde olduğunu açıklarken geminin Titanik'ten daha küçük olduğunu da ifade etti.

JAPON DONANMASI TARAFINDAN BATIRILDI

USS Johnston, Samar Savaşı sırasında 25 Ekim 1944'te Japon donanması tarafından batırıldı. ABD Denizcilik Tarihi ve Mirası'na göre, II.Dünya Savaşı'nda Japon donanmasının ölüm çanını çalan deniz savaşı ve angajman tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Leyte Körfezi Muharebesi'ni oluşturan dört deniz savaşından biriydi.

Direktör Sam Cox, Johnston'ın enkazının yeni görüntülerinin Donanmanın mürettebatının kahramanlığı ve tarihine ışık tutmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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