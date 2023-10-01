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    4. Olduğunuzdan daha genç gösteren saç modeli! Kuaförünüzden isteyin, farkı görün

    Olduğunuzdan daha genç gösteren saç modeli! Kuaförünüzden isteyin, farkı görün

    01.10.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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    Doğru saç kesimi daha genç görünmenizi sağlayabilir. Yüz şekline ve yaşa uygun kesimler daha dinamik bir görünüme kavuşmanızı sağlar. İşte, uzmanlara göre yaş alan kadınların tercih etmesi gereken doğru saç kesim stilleri...

    Cilt bakımı, sağlıklı beslenme ve diyet düzenli yapıldıkları takdirde yaşlanmayı geciktirir. Öte yandan doğru saç kesimleri ile genç bir görünüm elde etmek de mümkün.

    Glam Girl Gabi, olgun kadınlara saçlarını kendileri için doğru olan şekilde kullanmaları gerektiğini çünkü kadınların kendilerini nasıl "dekore etmeleri" gerektiğine dair belirlenmiş bir standart olmadığını ifade etti. Ancak olgun kadınların kuaförden isteyebileceği basit saç stilleri bulunuyor.

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    Glam Girl Gabi'nin ilk önerisi, saçlarınızı künt bir bob veya künt lob (uzun bob) yapmak. Bu, omuzlara veya yukarıya vuran güçlü, katmanlı olmayan bir taban çizgisi ile kategorize ediliyor. Ama bazı uzmanlar daha yaşlı kadınlar için katmanlar önerirken neden bu küt kesim 50'li yaşların üzerine yakışıyor?

    SAÇLARINIZ DAHA YOĞUN GÖRÜNECEK

    Gabi'ye göre, katmanlı olmayan bu saç "yoğun görünüyor" ve saçınız gür olmasa bile öyle görünmesini sağlıyor. Bu çok önemlidir, çünkü birçok yaşlı kadın yaşlandıkça saçlarının inceldiğini ve daha az dolgun göründüğünü fark edebilir.

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    İncelen saçlar ve kafa derisinde artık daha az olması incecik, hatta kırılgan bir görünüm yaratabilir. Kuaför, saç üzerindeki bu yaşlanma etkisinin kadınları "olağanüstü güvensiz" hissettirebileceğini ortaya çıkardı. Bu küntlüğü yaratmak, kalın, hacimli ve sağlıklı kilitlerin yanılsamasını verir.

    DAHA GENÇ VE ÇEKİCİ GÖSTERİYOR

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    Kalın saçın "gençlik belirtisi" olduğunu, bu nedenle "insanların içgüdüsel olarak daha genç olduğunuzu varsaymasına neden olduğunu" sürdürdü. Gabi, yaptığı açıklamada "Süper gür saçları olan birini arkadan gördüğünüz ve anında beyninizde 20 olduğunu düşündüğünüz bir deneyim yaşadınız mı bilmiyorum. Döndüğünüzde o kişinin düşündüğünüz yaştan çok daha olgun olduğunu fark edersiniz." ifadelerini kullandı.

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