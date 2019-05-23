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Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Soner E.

Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Soner E. (45), birlikte alkol aldıkları Ayşe G. (44) için kavga ettiği arkadaşı Sadık Cantürk'ü (45) başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldürdü. Soner E., Cantürk'ün cesedini 50 metre sürükleyerek götürdüğü sulama kanalına atmak isterken yakalandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir gecekonduda meydana geldi. Soner E., Ayşe G. ve Sadık Cantürk, dün akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Saat 04.30 sıralarında Soner E. ile Sadık Cantürk arasında, Ayşe G. yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Soner E., çiçek saksısını ve sandalyeyi Sadık Cantürk'ün başına vurup yaraladı. Soner E., ardından 3'ü sırtından olmak üzere Cantürk'ü 5 yerinde bıçaklayıp öldürdü. Evden gelen sesler üzerine mahalleli polise haber verdi.
CESEDİ KANALA ATMAYA KALKIŞTI
Sadık Cantürk'ün cesedini kolundan tutup sürükleyen Soner E., 50 metre uzaklıktaki Devlet Su İşleri'ne ait su kanalının yanına getirdi. Soner E. cesedi suya atmak isterken, polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Soner E.ile evdeki Ayşe G.'yi gözaltına aldı.
Soner E. ile Ayşe G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, Sadık Cantürk'ün cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandıÖldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandıÖldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandıÖldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı

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