HABER

Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:46 | Son Güncelleme

Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'da, oğlunun silahla öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasını beklerken adliye koridorunda kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İskilip kara yolundaki hayvan pazarında, 9 Nisan 2013'te çıkan silahlı kavgada Necip Yiğit'i (41) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık İsmail C. hakkında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Yaklaşık bir yıl süren davada İsmail C, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunun ardından dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Bozma kararının ardından Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına katılmak için adliyeye gelen Necip Yiğit'in babası Ahmet Yiğit (65), duruşma saatini beklerken koridorda fenalaştı.

Adliye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yiğit'e müdahale etti.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Samsun’da haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandıSamsun’da haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı
GÜNCELLEME - Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiGÜNCELLEME - Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Çorum Adliyesi kalp krizi

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.