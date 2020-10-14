HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öldürülen Özgür Duran’ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

Öldürülen Özgür Duran’ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Konya’da, sevgilisi ile parkta tartışırken, Kadir Şeker’in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner, “Kadına şiddet uygulayan biri değildi benim evladım.

Öldürülen Özgür Duran’ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

Konya’da, sevgilisi ile parkta tartışırken, Kadir Şeker’in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner, “Kadına şiddet uygulayan biri değildi benim evladım. Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti” dedi.
Konya’da Kadir Şeker davasının sonuçlanmasının ardından maktul Özgür Duran’ın ailesi açıklamalarda bulundu. Özgür Duran’ın 18 yaşındaki kardeşi Niyazi Remzi Duran, önce Allah’ın adaletine, sonra yüce mahkemenin adaletine güvendiklerini belirterek, “Bu ceza ortalama da olsa bizi tatmin etmedi. Biz gerekli girişimlerde bulunacağız. Zaten Allah katında Kadir Şeker katildir. Ben bu olaylar yüzünden okulumdan ve takımımdan atıldım. Benim futbolculuk kariyerim bitmiş durumda. Madem bu millet Kadir Şeker’in yanındaydı şimdi de haklının yanında olsunlar” dedi.

“Çocuğumun bir yuva kurma hayali vardı”
Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner de, oğlunun kadına şiddet uygulayan biri olmadığını söyleyerek, “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti. Benim çocuğumun kadına şiddet uygulamadığını Kadir Şeker de ifadelerinde çok güzel söylüyor. Kamelyaya elinde bıçakla geldiğini söylüyor. Görgü tanığı da var. En büyük görgü tanığı Ayşe Dırla. Bizim Ayşe Dırla’ya baskı yaptığımız ayrıca ifadesinin değiştirildiğini söylüyorlar. Asla baskı yapmadık. Şu dakika oldu, ben daha Ayşe’nin yüzünü görmedim. Ayşe nerede bilmiyorum. Ayşe’ye ben de sesleniyorum buradan, çık kızım doğruları konuş diye. Ayşe, Özgür’ü kaybettikten sonra gerçekten çok üzüldü ki hiçbir yere konuşmak istemedi. Kendini ifade edemeyeceğinin farkına vardı. Çünkü Ayşe’yi de dışladılar. Kendi 3 çocuğunu bırakıp gitmesine ben de karşıydım. Ama herkes hata yapıyor” ifadelerini kullandı.
Çocuğunun hayalleri olduğunu dile getiren Mübeyyen Güner, “Benim çocuğum sokakta yaşadı. Bağımlıydı, 2 yıldır kurtulmuştu. Bir yuva kurma hayali vardı. Konya’ya gelip yerleşti. O hayalini Kadir Şeker aldı. Biz Kadir Şeker’in hayalini almadık. Orada benim çocuğuma müdahale edip kurtarsaydı şu anda Özgür yaşıyor olacaktı. Ben bu acıyı yaşamayacaktım, o da bu durumlara gelmeyecekti. Gençliği cezaevinde geçmeyecekti” diye konuştu.
Duran ailesinin avukatları ise davanın başından beri kadına şiddet olayının olmadığını belirttiklerini söyleyerek verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini, gereken işlemleri yapacaklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Diğer Haberler
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla gündeme oturan AYM Üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama
'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla gündeme oturan Yıldırım'dan açıklama
Koronavirüse yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı
'Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı'
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Alıç meyvesini çekirdeğiyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Bu meyveyi yiyen 5 kişi hastanelik oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.