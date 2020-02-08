Öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Şeyma’nın erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz

"Şeyma'nın şu ana kadar hiç sevgilisi olmadı. Biz en yakın arkadaşları olarak bunu çok iyi biliyoruz. Eğer bir erkek arkadaşı olsaydı muhakkak bilirdik. Aynı hastanede staj yapıyoruz, sürekli görüşüyoruz. Daha dün hastanede görüşmüştük, erkek arkadaşı ya da konuştuğu biri olduğundan bahsetmedi."

DHA'da yer alan habere göre Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı ve kızını kendisine ait bir ticari araçla Kargın Mahallesi'ne götürdü.

Haberde isminin yer almasını istemeyen ve Yıldız'ın en yakın arkadaşı olduğunu belirten bir genç kadın da Ermek gibi, Yıldız'ın erkek arkadaşı olmadığını ifade ediyor:

"Lise boyunca hiç ayrılmadık, aramızda 1 gün bile küslük olmadı. Şeyma benden çekinmezdi ve her şeyini anlatabilirdi. Şu ana kadar hiç erkek arkadaşı olmadı. Bu cinayetin bir erkek yüzünden olduğuna asla inanmıyorum çünkü Şeyma'nın söylediğine göre babası ona çok düşkündü ve hep arkasındaydı."

"Sevgili olmasını geçtim, herhangi bir erkekle buluştuğunu bilmiyorum. Haftanın beş günü birlikteydik, her Pazar buluşurduk. Daha dün görüşmüştük. Biraz hasta olduğu için bitkindi ama her zamanki gibi neşeliydi. Babasıyla ilgili bir sorundan bahsetmemişti."

"ORTADA HİÇBİR SEBEP YOKTU, KIZIYLA ARKADAŞ GİBİYDİ"

Harun Yıldız'ın BBC Türkçe'ye konuşan yakınları, Yıldız'ın her gün alkol aldığını ve cinayeti işlerken de alkollü olduğunu söylüyor. Yıldız'ın abisi Muzaffer Yıldız, kardeşinin cinayet sonrası kendisini aradığını şöyle anlatıyor:

"Harun beni aradı ve sadece 'Abi ben Şeyma'yı vurdum' dedi. Ondan sonra hem Şeyma'nın hem de Harun'un telefonunu aradım ama açan olmadı. O sırada sebebine dair bir şey söylemedi. Son bir haftadır psikolojisi bozukmuş, sebebini bilemiyoruz."