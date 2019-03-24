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Öldürüp telefonundan arkadaşına 'İyiyim' mesajı attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde Ali K.

Öldürüp telefonundan arkadaşına 'İyiyim' mesajı attılar

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde Ali K. ve kardeşi Mustafa K.'nin, kahve işleten Mevlüt Özcan'ı (42) öldürdükten sonra, cep telefonundan bir arkadaşına, 'İyiyim. Beni aramayın' mesajı attığı ortaya çıktı.
18 Şubat'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mevlüt Özcan'la ilgili yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, Mevlüt Özcan'ın en son birlikte görüldüğü Ali K. ve kardeşi Mustafa K.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre, şüpheliler sorgularında Mevlüt Özcan'ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, aralarında para yüzünden anlaşmazlık bulunan Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi.
Şüpheli 2 kardeş, cinayeti işledikten sonra cesedi ilçeye bağlı Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, Mevlüt Özcan'ın cesedini tarif edilen yerde buldu. Yapılan otopsi sonrası Özcan'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.
Şüpheliler Ali K. ve kardeşi Mustafa K. ise sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutaklandı.
MESAJ ATMIŞLAR
Cinayet şüphelileri Ali K. ve kardeşi Mustafa K.'nin polisin soruşturma başlattığını öğrenince Mevlüt Özcan'ın telefonundan bir arkadaşına 'İyiyim. Beni aramayın' mesajı attığı ortaya çıktı. Polisin, soruşturmayı bu mesajın ardından genişlettiği ve şüpheli kardeşler Ali K. ve kardeşi Mustafa K.'yi yakaladığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Öldürüp telefonundan arkadaşına 'İyiyim' mesajı attılarÖldürüp telefonundan arkadaşına 'İyiyim' mesajı attılarÖldürüp telefonundan arkadaşına 'İyiyim' mesajı attılarÖldürüp telefonundan arkadaşına 'İyiyim' mesajı attılar

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