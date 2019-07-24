Bir süre yerde köpekle mücadele ettiğini anlatan Özçelik, "Önce bacağımdan ardından kolumdan ısırdı. Can havliyle bağırdığımı hatırlıyorum. O esnada çok korktum. Sonra yakındaki esnaf sesimi duyup geldi. Onlar da başta korktu müdahale edemediler. Mobilyacı esnafı beni sürükleyerek köpeğin elinden kurtardı. Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim. Çünkü boğazıma da yapışabilirdi." dedi.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu vurgulayan Özçelik, böylesi saldırgan köpeklerin kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etti.

Bacaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlandığını dile getiren Özçelik, "Özellikle o bölgede önlem alınması gerekiyor. Allah muhafaza ya küçük bir çocuğa saldırsaydı. Bu köpeğin daha önce başka kişileri ısırdığını söylediler. O gün ölebilirdim, bunun hesabını kim verecekti. O yüzden herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Köpek şu anda hayvan barınağında. Kim sorumluysa cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

