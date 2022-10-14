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Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Ölen babanın emekli maaşı nasıl alınır?

14.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen babanın emekli maaşını çocuklarının alabilmesi çeşitli şartlar bulunur. Bu şartlar, söz konusu haktan faydalanacak çocuğun erkek ya da kadın olmasına göre farklılık gösterir. Öncelikle ölen babanın ya da annenin emekli maaşını alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunulması gerekir. Gerekli olan şartları taşıyan kız ya da erkek çocuk baba ve anne maaşını alabilir. Ölen babanın emekli maaşı nasıl alınır?

Babadan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Ölen babanın emekli maaşı nasıl alınır?

Ölen kişinin emekli maaşının çocuklarına kalabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Çocukların yaşı, cinsiyeti, medeni hali, öğrenim durumu gibi etkenler dikkate alınır ve daha sonrasında uygun şartlar sağlandığı zaman emekli maaşı ilgili kişiye bağlanır.

Ölen Babanın Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Ölen babanın emekli maaşının alınabilmesi için kişilerin ilk olarak yapması gereken şey Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmak olmalıdır. Babadan kalan emekli maaşının alınabilmesi için söz konusu olan koşullar yerine getirildiği zaman yetim aylığı bağlanır. Aynı zamanda şartlar sağlandığı süre zarfında yetim aylığı da alınmaya devam edilir. Babadan emekli maaşı alma şartları şu şekilde sıralanabilir;

  • Yaşlılık ve ölüm sigortası için prim gününün en az 1800 gün ödenmiş olması gerekir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sigortalı olan kişilerin en az 5 yıl boyunca sigortalı olmaları ve 900 prim gününü ödemiş olmaları gerekir.
  • Babalarından emekli maaşı almak isteyenlerin babalarının, vefat etmeden önce emekli olmuş olması gerekir.
  • Vefat etmiş olan babanın tüm SGK borçlarının ödenmiş olması gerekir.

Birikmiş Ölüm Aylığı Nedir?

Birikmiş ölüm aylığı sigortalı olan kişinin vefat etmesi durumunda hak sahiplerine yani sigortalı olan kişinin geride kalan yakınlarına koşullar da devam ettiği müddetçe SGK tarafından yapılan ödemeye denir. Birikmiş olan yetim aylığının tutarı e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girilerek Dul ve Yetim Maaşı Sorgulama sayfasına girilir. Bu sayfada alınan aylıkların dökümleri bulunur.

Yetim aylığı alan çocuklara düşen maaş miktar payı %25 olarak belirlenmiştir. Yani tam olarak vefat etmiş olan babanın, vefat etmeden önce ne kadar emekli maaş alıyorsa bunun %25'i kadarı çocuklarına yetim aylığı olarak verilir. Bununla birlikte babanın annesi ve babası sağ ise hem onlara hem de eşlerine de maaş bağlanır.

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yetim aylığı
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