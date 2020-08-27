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Ölen bitkiyi kurtarmanın 5 etkili yolu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zamansız ölen bitkilerin yasını tutmak yerine elinizi çabuk tutun ve ölen bitkiyi bile canlandıran bu 5 etkili yolu hemen uygulamaya başlayın. İşte bitkilerinizin ihtişamla çiçek açmasını sağlayan en etkili yollar.

Ölen bitkiyi kurtarmanın 5 etkili yolu

Solmuş ve hatta ölmüş saksı bitkilerin canlandırmanın yollarını çiçekseverler için araştırdık. Bahsedeceğimiz kolay ve etkili ipuçalrını belli yöntemlerle uygulayarak bitkilerinizi canlı tutabilirsiniz. Evinize güzellik katan, enerjileriyle insana mutluluk veren çiçekleri coşturuyoruz! İşte bitki yetiştirmeyi sevenler için harika tüyolar.

DEKORATİF SAKSILARDAN VAZGEÇİN

Bitkiniz zor nefes alıyorsa yapmanız gereken şey güzelliği pratiklikle tercih etmek olmalı. Yani şık, dekoratif saksılar yerine pratik ve sağlıklı saksılar tercih etmelisiniz. Drenaj delikleri olan veya seramik kaplar kullanmalısınız. Özellikle seramik kaplar, uyun toprakta kalmasını sağlayarak köklerin etrafında sağlıksız nem oluşmasına yardımcı olur.

KALABALIK KÖKLERİ NAZİKÇE AYIKLAYIN

Bitkilerin kökleri kalabalıklaşmaya başladığında hızlı bir şekilde solabilirler. Devamında ise ölmesi ise kaçınılmazdır. Bunu önlemek için toprağı ellerinizle nazik bir şekilde eşeleyin. Ayıkladığınız kökleri dilerseniz başka bir saksıya ekin. Kökleri ekmeden önce güzelce temizlediğinizden emin olun.

BİTKİLERİNİZ İÇİN FİLTRELENMİŞ SU KULLANIN

Musluk suyu klorlu ve çeşitli kimyasallara sahiptir. Hal böyle olunca bitkiler için korkunç son kaçınılmazdır. Bu yüzden yapmanız gereken şey bitkileri 24 saat dinlenmiş su ile sulamaktır. Uzmanlar, damıtılmış su veya yağmur suyu ile sulanmış bitkilerin hayata döneceğiniz ve çok daha sağlıklı kalacağını söylüyor.

ORGANİK SAKSILARDAN FAYDALANIN

Bitkilerinizi hindistan cevizi kabuğundan yapılmış saksılara taşımayı deneyebilirsiniz. Hindistan cevizi kabuğu bunun için bir tercih olabilir. Bitkinin çürümesini önleyen bu organik saksı sayesinde çiçeklerinizi hayata döndürebilirsiniz.

BİTKİ YAPRAKLARINI NAZİKÇE YIKAYIN

Bitkinizdeki haşereleri yok etmek için sabunlu suya batırılmış bir sünger veya pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.


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