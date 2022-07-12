Olimpiyat şampiyonu atlet Mo Farah'ın hikayesi yürek burktu! 'Hizmetçi olarak çalışmaya zorlandım'

Somali doğumlu olimpiyat şampiyonu ünlü atlet Mo Farah 9 yaşındayken Somali'den hiç tanımadığı bir kadın tarafından uçakla İngiltere'ye getirildiğini ve ardından başka bir ailenin çocuklarına bakıcılık yaptığını anlattı.

Uzun mesafe koşucusu Farah, daha önce Somali'den ailesiyle birlikte mülteci olarak İngiltere'ye geldiğini söylemişti. Ancak Çarşamba günü yayımlanan BBC ve Red Bull Studios tarafından hazırlanan bir belgeselde, ailesinin hiç İngiltere'ye gitmediğini belirtti.

Farah'ın babası Abdi, Somali'de şiddet olaylarında silahla öldürüldü. Babası hayatını kaybettiğinde Farah 4 yaşındaydı. Farah'ın annesi ve iki erkek kardeşi ise 1991'de bağımsızlığını ilan eden ancak uluslararası olarak kısıtlı şekilde tanınan Somaliland eyaletindeki çiftlikte yaşıyor.

Farah, 8 ya da 9 yaşındayken evinden alındığını söyledi.

Hiç tanımadığı ve ailesinden olmayan bir kişi onu uçakla İngiltere'ye getirdi. Kendisine "oradaki akrabalarıyla birlikte yaşamak için Avrupa'ya götürüldüğü" söylendi.

Farah heyecanlıydı, daha önce hiç uçağa binmemişti.

Ondan, adının Mohamed olduğunu söylemesini istedi. Yanında "Mohamed Farah" ismiyle fotoğrafının olduğu sahte seyahat belgeleri vardı.

İngiltere'ye vardığında Farah, Londra'nın batısındaki Hounslow'daki bir dairesine götürüldü. Onu İngiltere'ye getiren kişi, akrabalarının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu bir kağıt parçasını Farah'dan aldı.

"Hemen önümde onu yırttı ve çöp kutusuna attı. O anda başımın dertte olduğunu biliyordum" diyen Mo Farah, karnını doyurmak için ev işleri ve çocuk bakımı yapmak zorunda olduğunu, kadının kendisine "Aileni bir daha görmek istiyorsan, hiçbir şey söyleme" dediğini söylüyor ve ekliyor.

"ÇOĞU ZAMAN KENDİMİ BANYOYA KİLİTLER VE AĞLARDIM"

Yanında kaldığı aile ilk birkaç yıl onun okula gitmesine izin vermedi. Ancak 12 yaşındayken Feltham Community College'ın 7. sınıfına kaydedildi. Okula, onun Somali'den gelen bir mülteci olduğu söylendi.

Eski öğretmeni Sarah Rennie BBC'ye, okula "bakımsız" geldiğini, çok az İngilizce bildiğini, "duygusal ve kültürel olarak yabancılaşmış" bir çocuk olduğunu anlattı. Ebeveynleri olduklarını söyleyen kişilerinse hiçbir veli etkinliğine katılmadığını ekledi.

Mo Farah'ın Beden Eğitimi öğretmeni Alan Watkinson, atletizm pistine çıktığında onda bir dönüşüm fark etti:

"Anladığı tek dil, beden eğitimi ve sporun diliydi."

Mo Farah, sporun onun için hayat kurtarıcı olduğunu söylüyor.

Sonunda Alan Watkinson'a gerçek kimliği, geçmişi ve yanında çalışmak zorunda kaldığı ailesi hakkındakileri söyledi.

'GERÇEK MO'

Bunun üzerine beden eğitimi öğretmeni sosyal hizmetler kurumuna başvurdu ve Farah'ın başka bir Somalili aile tarafından sahiplenilmesine yardımcı oldu.

Farah, "Gerçek ailemi hala özlüyorum ama o andan itibaren her şey daha iyiye gitti" diyor ve ekliyor:

"Omuzlarımdan ağır bir yük kalktığını hissettim, kendim gibi hissettim. İşte o zaman Mo ortaya çıktı, gerçek Mo".

Farah'ın adı zamanla bir atlet olarak duyulmaya başlandı. 14 yaşında Letonya'daki bir koşuda İngiliz okullar adına yarışmak için çağırıldı. Ancak herhangi bir seyahat belgesi yoktu.

Watkinson, ona Mohamed Farah adıyla Temmuz 2000'de verilen İngiliz vatandaşlığına başvurmasına da yardımcı oldu.

Belgeselde, avukat Alan Briddock, Farah'ın vatandaşlığının teknik olarak "dolandırıcılık veya yanlış beyanlarla elde edildiğini" söyledi.

Yasal olarak, eğer dolandırıcılık yoluyla elde edilmişse, o kişinin İngiliz vatandaşlığı kaldırılabilir.

Ancak Briddock, Farah'ın durumunda bunun düşük bir risk olduğunu açıklıyor.

Temelinde, insan ticaretinin sömürü amaçlı olduğunu söyleyen avukat, "Senin durumunda, kendin çok küçük bir çocukken, küçük çocuklara bakmak ve ev hizmetçisi olmak zorundaydın. Sonra ilgili makamlara 'bu benim adım değil' dedin. Bunların hepsi İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşlığınızı elinizden alma riskini azaltıyor" diyor.

'KOŞMAK BENİ KURTARDI'

Farah, insan ticareti ve kölelik algılarını sarsmak için hikayesini anlatmak istediğini söylüyor:

"Benimle aynı şeyi yaşayan bu kadar çok insan olduğunu bilmiyordum. Beni gerçekten kurtaran, benim hikayemi farklı kılan şey, koşabilmemdi"

BBC'nin ulaştığı Mo Farah'ı Londra'ya getiren kişi, Farah'ın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmadı.

