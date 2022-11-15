Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Son zamanların yükselişte olan platformu TikTok’ta her geçen gün birbirinden şaşırtıcı videolar paylaşılıyor. Makyaj videoları çekerek paylaşan bir kullanıcının videosu ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

KENDİNE BÖYLE KAŞ YAPTI

Sosyal medyanın en çok izlenen videolarından olan makyaj hilelerine bir yenisi daha eklendi. 'alondra.ceo' adıyla sosyal medyada paylaşım yapan bir kadının videosu gündeme oturdu. Kaş yerine kalemle kaş yapan kadının videosu kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi.

Yapılan makyaj hilesi izleyenleri şaşırttı. Hiç kaşı olmadığı halde kalemle çizdiği makyajı nasıl yaptığını herkesle paylaştı.



