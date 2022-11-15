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Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

15.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en çok izlenen videoları uzun zamandır makyaj teknikleri ve makyaj hileleri videoları. Uyguladıkları teknikleri sosyal medya hesaplarından milyonlarca insana ulaştıran sosyal medya fenomenlerinin birçoğu dünya çapında üne ulaştı. Henüz çok da ismi duyulmamış bir TikTok kullanıcısı hesabından paylaştığı makyaj hilesiyle görenleri şaşırttı. Videosu 10 milyondan fazla izlendi.

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Son zamanların yükselişte olan platformu TikTok’ta her geçen gün birbirinden şaşırtıcı videolar paylaşılıyor. Makyaj videoları çekerek paylaşan bir kullanıcının videosu ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

KENDİNE BÖYLE KAŞ YAPTI

Sosyal medyanın en çok izlenen videolarından olan makyaj hilelerine bir yenisi daha eklendi. 'alondra.ceo' adıyla sosyal medyada paylaşım yapan bir kadının videosu gündeme oturdu. Kaş yerine kalemle kaş yapan kadının videosu kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi.

@alondra.ceo Replying to @eleajanesmith better? ???? #eyebrowtutorial #eyebrows ♬ Bikini Bottom - Ice Spice

Yapılan makyaj hilesi izleyenleri şaşırttı. Hiç kaşı olmadığı halde kalemle çizdiği makyajı nasıl yaptığını herkesle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
makyaj

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